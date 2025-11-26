"Esta circunstancia implica, de manera irrefutable, que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior"

Todos los audios entre Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos: hablaban de citas con mujeres que elegían

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado un informe pericial de parte al Tribunal Supremo que sostiene que los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al exasesor ministerial Koldo García y que motivaron su imputación por la presunta trama de amaños de obra pública están "manipulados".

A esa conclusión llega un informe pericial al que ha tenido acceso Europa Press y que ha hecho llegar la defensa de Cerdán al magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente.

Firmas de versiones de iOS cronológicamente imposibles

Los peritos del informe apuntan a "la presencia de firmas de versiones de iOS cronológicamente imposibles para las fechas que figuran en los nombres y metadatos de los archivos".

A su juicio, "la identificación de rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019 constituye una imposibilidad técnica categórica", puesto que "ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación".

"Esta circunstancia implica, de manera irrefutable, que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad", aseguran en sus conclusiones.

El estudio cuestiona la trazabilidad digital de los archivos desde el momento de la incautación, al generar, asegura, "una ruptura insubsanable en la cadena de custodia".

Así, determina que no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación.

La defensa encargó este informe para rebatir el análisis requerido por el Supremo a la Guardia Civil que avalaba los audios de Koldo que incriminan a Cerdán.