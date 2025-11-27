El que fuera asesor de Ábalos ha mostrado antes de acurdir al Supremo qué tenía preparado en su mochila por si iba a la cárcel

José Luis Ábalos y Koldo García, juntos hasta el final: así ha sido su llegada a Soto del Real en el mismo furgón

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García, ya se encuentran en la prisión de Soto del Real, donde pasarán su primera noche en la cárcel. Una decisión que el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, ha tomado este mismo jueves ante el riesgo "extremo" de fuga.

Cuando Koldo García ya fue a declarar el pasado 16 de octubre al Supremo, ya iba preparado con una mochila por si el juez le enviaba a prisión. Hoy lo he vuelto a hacer y esta vez con razón. En una conversación con 'OkDiario', el que fuera asesor de José Luis Ábalos ha mostrado la mochila que ha preparado ante la posibilidad de que el juez decretara su ingreso en prisión, tal y como ha ocurrido finalmente

"Las pastillas, ya que yo tengo una enfermedad crónica, pues un chándal, las mudas", se le oye decir a una periodista del citado medio en un vídeo. Nunca antes se había visto que un investigado, a punto de entrar en prisión, ofrezca un medio de comunicación el momento en el que prepara su bolsa con la ropa que se va a llevar.

Koldo García, además, explica por qué sus zapatillas son sin cordones. Y es que es lo primero que quitan a los presos que ingresan en la cárcel, un ingreso que esperaban y que ha cambiado la estrategia que mantenían hasta ahora.