Ambos han llegado en torno a las 18:00 horas en un mismo furgón de la Guardia Civil desde los calabozos del Supremo

El juez envía a la cárcel a José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo "extremo" de fuga

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, han ingresado este jueves en la prisión de Soto del Real, después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretara cárcel provisional y sin fianza para los dos.

Ambos llegaban esta mañana con sus mochilas en la mano. Es la última imagen de ambos en libertad. Luego, han entrado juntos, en torno a las 18:00 de la tarde, en la cárcel de Soto del Real.

Lo han hecho en un furgón de la Guardia Civil, los dos en el mismo, juntos hasta el final. Una vez ahí han sido trasladados al módulo de ingresos. Ahí les han tomado las huellas y les han hecho un cacheo a fondo. Esta noche la van a pasar en ese módulo de ingresos y ya mañana les asignarán un módulo definitivo.

Los dos entran en la misma prisión en la que ya pasó más de 100 días Santos Cerdán, el otro gran pilar de esta trama Koldo. Ábalos ha tratado de evitar hasta el último momento el ingreso en prisión asegurando que no tiene dinero ni a dónde ir.

Algo que no le ha servido. El juez Leopoldo Puente le manda a prisión por considerar que hay alto riesgo de fuga. Tras muchas visitas al Supremo, esta ha sido la primera vez que lo ha pedido Fiscalía Anticorrupción, que solicita 24 años de cárcel para Ábalos. Le acusan de cinco delitos, todos ellos en el marco de la trama corrupta de la compra de mascarillas. Es el primer diputado en activo que entra en prisión