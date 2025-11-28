Exclusiva | Las últimas palabras de Koldo antes de entrar en prisión: "¿Dónde c.....s voy a ir yo?"

'El Programa de Ana Rosa' pudo hablar en exclusiva con Koldo García poco antes de entrar en prisión

Ana Rosa Quintana: La democracia está entre rejas. España no se merece este Gobierno de minoría absoluta"

Poco antes de entrar en prisión este jueves 27 de noviembre, 'El Programa de Ana Rosa' pudo hablar en exclusiva con Koldo García.

Justo al saltar la noticia de que Koldo entraba en prisión, este programa recibía la llamada del exasesor de José Luis Ábalos. Lo primero que hacía era reprocharnos que acudiésemos a su hotel a hacerle preguntas. Y, en una segunda llama, para explicarse y argumentar que tiene arraigo porque tiene una madre y una hija menor de edad que dependen de él. Se ha comparado con la situación procesal de Santos Cerdán, ha dicho que ya habría podido fugarse y que siempre ha cumplido con el juez.

Koldo termina esta conversación, una de las últimas antes de ser privado de la libertad, con una frase muy gráfica: "¿A dónde cojones voy a ir yo?".

"Tengo a mi madre enferma que la tengo que sacar todos los santos días. Tengo a mi hija que es menor de edad, tiene cinco años. Tiene a su madre, pero yo soy su único sustento. Vivo en Benidorm de forma austera. No he destruido pruebas. He tenido tiempo de sobra para marcharme al extranjero. De verdad, es todo un sinsentido", comenzaba.

Koldo continuaba argumentando: "Sale Santos Cerdán, que ojalá tenga suerte, y entro yo, que siempre ha cumplido con el señor juez. Cuando la instrucción está terminada. Es un sinsentido, no tiene lógica posible. Pero vamos a ver ¿A dónde cojones me voy a ir? Ni aunque quisiera podría", sentenciaba poco antes de entrar en prisión.