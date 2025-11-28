Esperanza Buitrago Adriana Pérez 28 NOV 2025 - 08:26h.

Koldo García comparece ante el juez Ismael Moreno, un día después de que lo hiciera Aldama

El TS envía a Ábalos y Koldo a prisión por riesgo "extremo" de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

Tras su primera noche en prisión, Koldo García, vuelve a salir este viernes de Soto del Real para declarar ante un juez. Está citado en la Audiencia Nacional por el caso de las mascarillas en Canarias. En el mismo proceso, este jueves, el empresario Víctor de Aldama señaló, de nuevo, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La citación de este viernes, previa a la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar al exasesor y al exministro a la cárcel por el riesgo "extremo" de fuga, se mantiene según fuentes jurídicas.

Así, tras pasar su primera noche en el centro penitenciario de Soto del Real, Koldo García deberá ser trasladado hasta la Audiencia Nacional, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le tomará declaración acerca del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos o pruebas PCR en Canarias durante la pandemia.

Este informe apunta a que el comisionista Víctor de Aldama, considerado "nexo" corruptor de esta trama, tenía a sueldo a Koldo García, que a cambio de 10.000 euros al mes influía en su favor en distintas administraciones, incluida la de Canarias, un extremo que este empresario, también investigado, confirmó este jueves, en su declaración ante el juez.

En el caso de las mascarillas de Canarias, según la investigación, Aldama contaba con la intermediación de Koldo García para que el Gobierno de las islas abonase a la empresa Soluciones de Gestión unas facturas que estaban retenidas, por problemas con la homologación y reticencias de los funcionarios, y el exasesor llegó hasta el entonces presidente autonómico, ahora ministro, Ángel Víctor Torres, según informa EFE.

Los mensajes entre Koldo y el ministro Torres

Koldo García tendrá que aclarar mensajes que figuran en la causa, como aquellos en los que Torres le dijo afirmaciones como: "Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y, o lo soluciona o la levanto para el aire" o, "esta mierda la resuelvo sí o sí".

Hasta el momento, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha sostenido que el informe demuestra que no ha cometido delito, aunque este jueves el comisionista Víctor de Aldama le ha lanzado un aviso, al señalar que debería "preocuparse bastante" tras decirle al juez que Torres buscaba a cambio de sus favores una cartera ministerial.

Queda ahora conocer qué versión da ante el juez Koldo García, que enfrenta una petición de 30 años de cárcel en el Tribunal Supremo por la parte del caso cuya instrucción ya ha finalizado y que lo ha llevado a pasar la primera noche en prisión, a lo que se suman las investigaciones abiertas tanto en el Alto Tribunal como en la Audiencia Nacional, donde hay dos piezas, una de ellas sobre pagos en metálico por parte del PSOE.

Primera noche en prisión de Koldo García y Ábalos

Koldo García y José Luis Ábalos llegaron en la tarde del jueves a la prisión de Soto del Real en el mismo furgón desde el Tribunal Supremo, donde el juez ha accedido a enviarles por “riesgo de fuga extremo”.

Tanto las acusaciones populares, encabezadas por el PP, como el Ministerio Público pidieron para ellos prisión preventiva sin fianza al elevarse las peticiones de pena para ambos.

La Fiscalía reclama una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

Las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, a quienes atribuyen los mismos delitos que Fiscalía más otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial..