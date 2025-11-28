Exclusiva | Carolina Perles, exmujer de Ábalos, al borde del llanto: "Mis hijos están destrozados"

'El programa de Ana Rosa' habla con Carolina Perles, tras el ingreso en prisión de Ábalos

Carolina Perles se emociona al relatar el infierno que han vivido sus hijos por los escándalos de su padre: "Es muy duro"

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, a la espera del juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en activo deberá entrar en prisión.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, quien asegura estar en shock por la decisión judicial y afirma no comprender el criterio del magistrado: "No entiendo la decisión del juez porque Ábalos nunca ha mostrado riesgo de fuga".

Al borde del llanto, reconoce estar especialmente preocupada por las fechas en las que nos encontramos, tan cerca de la Navidad, y explica cómo viven esta situación sus hijos: "Mis hijos están destrozados".

Anais, una de las amigas de Ábalos quiere ir a visitarle a prisión

Por otro lado, el programa ha podido conversar con Anais, amiga de José Luis Ábalos y la persona que se escondió el pendrive durante el registro de la UCO. Ha pedido públicamente ayuda al programa para iniciar los trámites necesarios y poder visitar al exministro en la prisión de Soto del Real, a quien sigue considerando su amigo.