Koldo García sale de prisión para acudir a la Audiencia Nacional, donde finalmente se acoge a su derecho a no declarar en el caso de las mascarillas de Canarias

José Luis Ábalos y Koldo García, en prisión: desde su llegada al Supremo con mochila a entrar en Soto del Real en el mismo furgón

Tras pasar su primera noche en prisión, Koldo García ha salido de la cárcel de Soto del Real para declarar ante el juez. Está citado en la Audiencia Nacional por el caso de las mascarillas de Canarias, aunque finalmente ha decidido acogerse a su derecho a no declarar.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado con Leopoldo Bernabéu, periodista cercano a Koldo García, quien aseguraba que el exasesor sí había declarado: “Koldo sí ha declarado hoy en la Audiencia Nacional, ha declarado y bastante, sobre todo contra Aldama, tanto él como su letrada. Esto está garantizado porque me lo dijo el martes a mí personalmente. Ayer fue cuando se acogió a su derecho a no declarar”.

Leopoldo Bernabéu: "Un día me dijo que no insistiese tanto en información de Pedro Sánchez porque el día que caiga Pedro Sánchez dejaría de ser útil su información”

Sin embargo, Ana Rosa ha tenido que corregirle en directo, aclarando que Koldo no había declarado y explicando el motivo: “Ayer no hacía falta que declarase, era la vistilla, puede tomar la palabra pero no tiene que declarar. Él ha dicho concretamente: ‘No tengo información para declarar’. Ayer te escuché a ti decir que tenía mucha información y que tenía muchos documentos”.

Sobre esa supuesta información que podría guardar Koldo, Bernabéu añadía: “No solamente eso, él me ha dicho durante estos últimos tres meses una infinidad de cosas, pero muchas veces me pedía calma porque iba muy deprisa. Tenemos dos años para ir sacando información. Un día me dijo que no insistiese tanto en información de Pedro Sánchez porque el día que caiga Pedro Sánchez dejaría de ser útil su información”.