Ana Rosa Quintana: La democracia está entre rejas. España no se merece este Gobierno de minoría absoluta"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Las primeras horas de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión: ropa de higiene y cama, huellas y directos al módulo de respeto

Como no podía ser de otra manera, la entrada en prisión de Ábalos y de Koldo se han convertido en el tema central del editorial de Ana Rosa Quintana. La presentadora ha destacado el complicado momento que está viviendo el gobierno de Pedro Sánchez, acorralado por las tramas de corrupción.

"Buenos días. Celda 349. El Congreso se ha quedado son 349 diputados. La democracia está entre rejas. Un escaño que pertenece a los españoles ha quedado secuestrado y mudo. Por primera ver en la historia un diputado en ejercicio entra en prisión. Este Gobierno de los hitos no se queda ahí. Por primera vez en la historia un exministro entra entre rejas con el presidente que lo nombró en el poder. La road movie del Peugeot está plagada de paradas históricas", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Todo comenzó en unas primarias que ahora, según Koldo, fueron amañadas con votos comprados. La siguiente parada fueron las licitaciones de obra en Navarra para ir abriendo paso a la trama. Y la parada que ahora resuena más vergonzante tuvo lugar el 31 de mayo de 2018 cuando Ábalos pronunció el discurso que llevó a Sánchez al poder en una moción de censura en la que Ábalos pronunció 14 veces la palabra corrupción. Ábalos dijo: "Los españoles no podemos tolerar la corrupción", Los diputados socialistas y sus socios se levantaron para aplaudir durante 96 segundos a Ábalos en lo que supuso el aplauso más largo en el Congreso durante la última década. Todo fue una farsa. 96 segundos de farsa".

"Todos aquellos que aplaudieron a Ábalos ahora le dan la espalda, pero siguen apoyando al Gobierno. De los cuatro del Peugeot tres han pasado por prisión. Y con el eco de aquellos 96 segundos de aplausos podríamos leer los nombres de los imputados o procesados cercanos al presidente: Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, Secretario de Organización del PSOE, ministro y diputado, Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE, Begoña Gómez, mujer del presidente, David Sánchez, hermano del presidente, Álvaro García Ortiz, exfiscal del presidente. La mochila de Ábalos es la mochila del sanchismo. El PSOE no es el sanchismo., El PSOE es otra cosa. El PSOE es el puño y la rosa, no el puño y la esposa. El partido necesita, como se dijo en la moción de censura, una regeneración democrática, como pedía Lambán, a cuyo homenaje no fue ni un ministro. España no se merece este Gobierno de minoría absoluta, cuyo techo de gasto no tiene límites porque está marcado por la corrupción. Hoy es un viernes negro para nuestro país. ¿Va a volver a llamar la vicepresidenta a movilizarse contra el Supremo? Los españoles no nos merecemos esta senda de corrupción, paro juvenil y nulo acceso a la vivienda. Han pasado 100 años del 'Me duele España' de Unamuno. Y 100 años después da pena una España que se mira en el espejo retrovisor del Peugeot en el que comenzó todo", ha sentenciado.