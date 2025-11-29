Feijóo avisa a Sánchez de que las bandas caen cuando los "mafiosos" se delatan entre ellos

Feijóo rechaza llegar a la Presidencia del Gobierno con una moción de censura: "Quiero que me elijan los españoles en las urnas"

Jordi Turull responde a la "osadía" de Alberto Núñez Feijóo: "No pida ayuda a los empresarios, pida perdón"

Compartir







El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo está ocurriendo". Por otra parte, el jefe del Ejecutivo ha acusado a la derecha de vivir en un 'Black Friday'.

Feijóo se ha pronunciado así en Burgos en un acto de partido, un foro con alcaldes de ciudades gobernadas por el PP, donde ha hecho esa referencia tras las entrevistas concedidas por José Luis Ábalos y Koldo García esta semana, en la que han entrado en prisión provisional.

Además, ha llamado a manifestarse este domingo en Madrid "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez", para subrayar que a la concentración convocada por el PP ante el templo de Debod serán bienvenidos "todos los que quieran acabar con un Gobierno indecente", aunque voten a otros partidos.

No obstante, sobre el principalmente aludido, Vox, ha tenido también veladas alusiones, como al contrastar al PP, que gobierna en la mayoría de comunidades y grandes ciudades y es "el partido de las propuestas", con aquellos para los que "es mucho más cómodo quedarse a hacer aspavientos".

En ese sentido, ha ahondado en que "el patriotismo" consiste en hacer propuestas para que los españoles puedan vivir mejor, porque "el montar líos lo sabe cualquiera".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Presidente por las urnas, no en una moción

Para concluir su intervención, de más de media hora, el líder de la oposición ha lanzado un mensaje al PNV y Junts, a los que ha llamado sus "queridos amigos vascos y catalanes", sin mencionarles expresamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ha indicado que no le acusen de estar "amenazando la coalición" de Gobierno, y les ha pedido que dejen "que se convoquen elecciones". "Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas", ha puntualizado para alejarse de la posibilidad de plantear una moción de censura.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ha justificado la necesidad de que empujen a Sánchez a una convocatoria electoral al preguntarse: "¿Hay algo más saludable que cuando todos los artífices del 'sanchismo' están en la cárcel podamos decidir qué quiere ser España?".

"Mañana nos vemos para pedir democracia, para pedir urnas y para pedir decencia", ha sido la frase final de Feijóo, para recalcar su posición hacia la petición de anticipo electoral.

Previamente, también le ha retado a Sánchez a ello, al preguntarse si tiene "miedo" a "lo que la gente opine y vote en libertad", cuando es lo que "apuntala la legitimidad de un político y un Gobierno".

"No es posible tener a todo tu equipo en la cárcel y tú no tener ninguna responsabilidad", ha subrayado sobre Sánchez, quien, ha apuntado en otro momento, "no está rodeado de manzanas podridas, es él el que pudre todo el país".

Feijóo ha asegurado que si descubre a alguien en el PP que está "para enriquecerse" le van "a echar", así como ha resumido varias acciones y propuestas de política municipal de las grandes ciudades con tres ejes: impuestos, seguridad y vivienda.