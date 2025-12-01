Las denunciantes aseguran que el PSOE no ha contactado con ellas y que las denuncias han desaparecido del canal interno

La Secretaría de Organización del PSOE considera que no responder a las denunciantes fue “una evidente falta de diligencia” por “un problema informático”

El PSOE ha finalizado la investigación contra Francisco Salazar tras dos denuncias por acoso sexual, que han sido eliminadas de su canal interno, según ha podido saber en exclusiva ‘elDiario.es’. Las denunciantes aseguran que desde el partido no les han dado ninguna respuesta; mientras que desde el PSOE, que admiten “falta de diligencia”, consideran que es inútil continuar con la investigación puesto que el exasesor de Sánchez ya ha solicitado su baja como militante.

Las militantes han contado al mencionado medio que se dieron de alta en el canal de forma correcta en el mes de julio y registraron sus denuncias de forma anónima. Sin embargo, meses después, concretamente, cuando las dos militantes trataron de acceder al sistema (a finales de octubre, una; y a principios de noviembre, otra), este les reportaba el siguiente mensaje: “No ha presentado ninguna documentación”.

En esos meses, aseguran que nadie del partido ha contactado con ellas para indagar sobre lo ocurrido. Al contrario, la segunda militante cuenta que tras la denuncia ha habido un “señalamiento” de las mujeres de su equipo, a quienes se ha llegado a interrogar para dar con la denunciante.

Tampoco han recibido respuesta sobre la resolución de sus casos y eso que en el protocolo antiacoso oficial del Partido Socialista se indica que es obligatorio que las denunciantes tengan acceso en todo momento al estado de la tramitación de su comunicación, así como ser notificadas formalmente sobre si su denuncia ha sido aceptada, instruida y, en último término, resuelta. Por tanto, deberían de haber sido informadas de los motivos y del resultado final de la instrucción, aunque las denuncias se hubiesen archivado.

La versión del PSOE

Preguntados por el mismo medio, desde Ferraz indicaron en primer lugar que no habían llegado denuncias al canal. Posteriormente, cuando se acreditaron las denuncias, indicaron, que al ser anónimas no era posible instruirlas, un argumento que contradice su propio protocolo. Finalmente, admiten las denuncias pero consideran que no tiene sentido seguir con el procedimiento puesto que Francisco Salazar ya se ha dado de baja.

“Lo máximo que podríamos haber hecho con él es expulsarle, así que ya no tiene sentido seguir con el procedimiento porque ha solicitado su baja”, responden a elDiario.es desde Ferraz.

Cabe destacar que Francisco Salazar solicitó su baja como militante el jueves, el mismo día en el que elDiario.es se interesó por el asunto, pero la documentación había desaparecido antes, según aseguran las dos denunciantes.

Por su parte, la Secretaría de Organización del PSOE sí se ha pronunciado sobre la salida de Francisco Salazar del partido. “Sabe que existe una base sólida sobre las denuncias de las mujeres que trabajaron en su equipo” y así se lo reconoció a sus allegados tras las primeras denuncias en julio, cuando, según la Secretaría de Organización, se habría producido realmente la baja.

Sobre el borrado de las denuncias del canal interno, admiten un error que subsanarán en el futuro. “El sistema entra en 'modo ofuscación' para anonimizar los datos ante un posible 'hackeo' y garantizar la confidencialidad de las mujeres cuando han transcurrido tres meses desde la denuncia”, han señalado.

Preguntados sobre por qué no han recibido respuesta, consideran que fue “una evidente falta de diligencia” por “un problema informático” que también tratarán de solucionar.

Además de ello, han prometido reforzar el equipo jurídico que se encarga de resolver los procedimientos antiacoso y contactar con las denunciantes.