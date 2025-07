El hasta ahora miembro de la Ejecutiva socialista Francisco Salazar ha defendido su inocencia ante las acusaciones de acoso

Las denuncias sobre Paco Salazar escandalizan a los barones del PSOE: "Existe una incompatibilidad con la corrupción ética"

El hasta ahora miembro de la Ejecutiva socialista Francisco Salazar ha defendido su inocencia ante las acusaciones de acoso de las que ha sido objeto según la información publicada por elDiario.es, pero en cualquier caso no prevé recuperar sus cargos en Moncloa y en el PSOE.

Fuentes de su entorno han informado de que esa es la determinación de Salazar, al que Sánchez había elegido como uno de los adjuntos a la Secretaría de Organización del PSOE tras la crisis provocada por Santos Cerdán.

Defiende su inocencia

Pero las informaciones sobre un supuesto acoso han llevado a que renuncie a su cargo en la Ejecutiva socialista y también al cargo de secretario de Coordinación Institucional de Presidencia del Gobierno.

Las fuentes citadas han informado de que Salazar ha asegurado a todas las personas con las que ha hablado que es mentira que haya protagonizado algún acoso y ha asegurado que es totalmente inocente.

Pero que no tenía otra opción que renunciar a sus responsabilidades por una mera cuestión ética en un momento en el que el PSOE es muy sensible ante este tipo de comportamientos tras el informe de la UCO con conversaciones sobre mujeres entre el ex secretario de Organización y exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Pese a que el anuncio de Moncloa informando de que deja su responsabilidad en Presidencia del Gobierno explica que lo hace de forma provisional, las fuentes aseguran que aunque se constate su inocencia no prevé volver al cargo porque su voluntad es apartarse totalmente.

El anuncio de que dejaba su cargo en Presidencia del Gobierno ha contado con la autorización por escrito de Salazar ya que, si no, es preceptivo que para apartarle de una responsabilidad debe seguir los protocolos establecidos y abrirse la investigación correspondiente.

Pero explican que, además, no ha habido ninguna denuncia de acoso, sino sólo la información publicada por elDiario.es.

Salazar, muy afectado por la información, según su entorno, habló con dirigentes del partido y comunicó su decisión de apartarse.

Ni siquiera ha acudido a la reunión del Comité Federal en Ferraz y este mismo sábado se ha desplazado a Andalucía para estar junto a su familia.