El rey Felipe ha asistido, el mismo día del lanzamiento de las memorias de su padre, a un acto sobre el papel de la Corona en la transición

El emérito Juan Carlos difunde un vídeo pidiendo que apoyen al rey Felipe en su "duro trabajo de unir a los españoles"

Compartir







El rey emérito Juan Carlos ha lanzado este miércoles 3 de diciembre sus memorias, 'Reconciliación', en España, casi un mes después de su publicación en Francia. Al mismo tiempo, el rey Felipe ha asistido a una jornada sobre el papel de la Corona en el proceso democratizador español. El acto se ha celebrado en la universidad que casualmente lleva el nombre de su padre, la Rey Juan Carlos, tal y como ha informado Miguel Mollà en el vídeo.

Durante su discurso, el soberano ha evitado mencionar al exmonarca, desvinculándose totalmente del reinado de su progenitor, asegurando: "Cuando estudiemos la etapa de la transición, no lo hagamos desde la nostalgia, no es buena compañera, ni con el afán de idealizarla, aunque algunos mitos sean necesarios y positivos". Ha pedido que se haga porque "contiene algunas claves muy importantes de lo que somos y podemos hacer como país".

PUEDE INTERESARTE Los grandes apoyos del rey emérito Juan Carlos: de sus amigos de siempre a sus compañías en Abu Dabi

También ha destacado que la Corona, "como parte consustancial a la forma de gobierno", también "ha evolucionado y está siempre dispuesta a seguir haciéndolo".

PUEDE INTERESARTE Las memorias del rey Juan Carlos llegan a España: un experto en comunicación analiza las claves y su campaña de promoción

En el encuentro con expertos en Historia Contemporánea y Derecho Constitucional que han analizado la Transición política, la aprobación de la Constitución y los debates sobre la monarquía en España, el jefe de Estado ha indicado: "No me ha hecho sentir incómodo, he aprendido cosas; hay que mantener la humildad y la curiosidad de aprender en todos los ámbitos, también en la Jefatura del Estado".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De este modo, Felipe VI ha reaccionado de forma indirecta al vídeo difundido por Juan Carlos I en el que pedía a los jóvenes españoles apoyo para su hijo; una publicación tras la que Zarzuela reconoció que consideraba "inoportuna" e "innecesaria".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El audiolibro de las memorias con la voz de Juan Carlos I

Este miércoles también se ha conocido que el emérito pone voz al prólogo y al epílogo del audiolibro que se difundirá este viernes.

Según han confirmado fuentes de la editorial Planeta, encargada de su divulgación en España y varios países de América, a la agencia EFE, el exmonarca graba personalmente la apertura, el cierre del libro y las del corolario, que acaban con "Viva España y el rey", demostrando su implicación personal en este proyecto autobiográfico.

Las memorias están escritas en primera persona y editadas por Laurence Debray y aspiran a ofrecer la versión del propio Juan Carlos I sobre su trayectoria, los episodios más controvertidos de su reinado y su relación con la familia real española y con el propio Felipe VI, con quien desea que su vínculo se "reavive".

Los detalles de sus memorias

A sus 87 años y desde su residencia en Abu Dabi, el padre del rey Felipe manifiesta en el libro que la Corona española "reposa enteramente" en él, en referencia al papel que le atribuye la Constitución.

En la introducción, el abuelo de la princesa Leonor apunta que decidió escribir sus memorias para recuperar una historia que, según él, le ha sido "robada". Aunque reconoce haber cometido "errores" y se declara lejos de ser "un santo", reivindica su aportación al rumbo político del país.

También relata su llegada a España con tan solo 10 años bajo el amparo de Francisco Franco, figura de la que habla en su obra y hacia la que no esconde cierta simpatía en sus reflexiones.

Asimismo, reivindica su legado y expresa abiertamente su deseo de regresar a España, un anhelo que llega cuando se cumplen 50 años de la restauración de la monarquía. Un evento histórico por el que se llevaron a cabo varios actos a los que no estuvo invitado el exsoberano.

Tal y como se observa, la dedicatoria del libro está dirigida a su familia -a excepción de la reina Letizia- y a quienes participaron en la transición democrática.

El momento de la publicación

La edición española de 'Reconciliación' aterriza en las librerías poco después de la presencia del rey emérito en un almuerzo familiar celebrado en el Palacio Real de El Pardo y tan solo dos días después de que se difundiera un vídeo suyo en el que señalaba que había escrito sus memorias para que los jóvenes puedan recordar "momentos históricos" sin "distorsiones interesadas".

También hacía una petición especial: Que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y mantener el papel de España en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo".

Por su parte, la Casa Real, que no había sido informada de la publicación del vídeo, consideró que no era "necesario ni oportuno", lo que refleja la delicada relación institucional que rodea cada aparición pública del rey emérito.