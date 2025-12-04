Compartir







La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha lamentado la "profunda herida" abierta en la Fiscalía española con el procedimiento penal al que se enfrentó su antecesor, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por un delito de revelación de datos reservados y cuya sentencia aún no se conoce.

Las primeras palabras de Teresa Peramato en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados han sido de reconocimiento a sus antecesores y, "en particular", al trabajo de Álvaro García Ortiz y su equipo en la modernización del Ministerio Público.

"No puedo, ni debo, eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española y que ha de sanar —espero y deseo— bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", ha manifestado la futura fiscal general.

Teresa Peramato defiende la imparcialidad y autonomía de la Fiscalía

Peramato fue propuesta por el Gobierno tras el cese de García Ortiz, después del adelanto del fallo condenatorio del Supremo el pasado 20 de noviembre, que no surtirá efecto hasta que la sentencia que inhabilita a García Ortiz y el voto particular de las dos magistradas que abogaban por la absolución se terminen y se notifiquen.

Peramato ha defendido la imparcialidad y autonomía de la Fiscalía, que no solo promueve la acción pública, sino que es "garante de la ley". En esa línea ha relatado que en el nombramiento del fiscal general intervienen los tres poderes y que el hecho de que la propuesta parta del Ejecutivo no es insólito ni exclusivo, sino que se sigue en la práctica totalidad de los países del entorno de España, "sin que haya supuesto sembrar duda alguna sobre la imparcialidad" de la institución.

El examen que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha explicado la nueva fiscal general hace de los requisitos legales reviste de independencia al Ministerio Fiscal frente a los otros dos poderes.

En su comparecencia, ha apuntado además que la «dependencia jerárquica» que rige la Fiscalía se ha utilizado para sembrar «dudas injustificadas» sobre su actuación, algo que a su juicio supone «desconocer el funcionamiento de la Fiscalía, sus mecanismos para la toma de decisiones, su sistema de garantías y contrapesos», y el trabajo diario de los fiscales.

Peramato, que recibió el respaldo unánime de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que no ocurría desde 2018, ha expuesto además ante los diputados del Congreso su trayectoria durante 35 años como fiscal de carrera, por la que es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista.