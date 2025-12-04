PP, PSOE y Junts alcanzan un acuerdo para endurecer el castigo a la multirreincidencia

Este acuerdo se ha producido en el seno de la ponencia que estudia la propuesta de Junts

El ministro Ángel Victor Torres cree que Junts debe valorar que "se cumplen" los compromisos de investidura

PP, PSOE y Junts han alcanzado este jueves un acuerdo en el Congreso de los Diputados para endurecer el castigo a la multirreincidencia al pactar seis enmiendas transaccionales respecto a una proposición de ley de la formación que dirige Carles Puigdemont.

Este acuerdo se ha producido en el seno de la ponencia que estudia la propuesta de Junts, en la que se ha pactado el informe respecto a este cambio legislativo, que también han apoyado PNV y Vox, y cuyo siguiente paso será el debate en la Comisión de Justicia.

Esta ley, una de las exigencias de Junts, avanza así en el Congreso, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificase este lunes un acercamiento al grupo independentista y a pesar de que su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, sostuviera después que la situación de bloqueo en el Congreso no había cambiado.

Cesión del PSOE ante la ruptura con Junts

Tras la ruptura del diálogo anunciada por Junts, el PSOE accedió a retomar la tramitación y este jueves se ha estado discutiendo en la ponencia de la Comisión de Justicia, que se reúne a puerta cerrada.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que en la ponencia se han introducido media docena de enmiendas transaccionales que Junts ha pactado con el PSOE, dos de ellas, y también con el PP, las otras cuatro. La redacción resultante ha sido aprobada por mayoría, que no unanimidad, ya que al menos Bildu y Podemos han manifestado su voto en contra. Sumar y ERC se reservan su voto para la comisión.

El siguiente paso será debatir el informe de la ponencia en la Comisión de Justicia, ya en sesión pública, lo que se calcula para la semana del 17 de diciembre. Y de ahí irá al próximo Pleno del Congreso, ya sea en enero o en febrero al reanudarse.