Josep María Mainat niega haberse sometido a tratamientos hormonales: "Rejuvenecer no es caro"

El radical cambio de Josep María Mainat: un experto nos da las claves del "retroenvejecimiento" en 'El tiempo justo'

Josep María Mainat, de 79 años, se ha sometido a un cambio físico notable que ha generado rumores sobre un supuesto gasto de 200.000 euros en un tratamiento de rejuvenecimiento hormonal. Ha perdido peso, ha arreglado su dentadura, realiza baños de agua muy fría, lleva prótesis capilar, asegura que duerme de maravilla, hace ejercicio a diario y toma suplementos. Sin embargo, según algunos especialistas en antienvejecimiento, cualquier tratamiento de este tipo puede ser peligroso y requiere control médico estricto.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Josep María Mainat para aclarar los rumores sobre su supuesta inversión en tratamientos de rejuvenecimiento hormonal. Mainat explica que gran parte de su cambio físico se debe a la pérdida de peso: "Desde que tenía cincuenta años he perdido cuarenta kilos".

Mainat: "Lo que va mejor para estar sano es lo de toda la vida: comer adecuadamente, hacer gimnasia, tener una buena vida social"

Desmiente haberse gastado la cifra que circula en los medios: "Se han inventado que me he gastado 200.000 euros, no me he gastado en absoluto esa cantidad, ni muchísimo menos. Rejuvenecer no es caro, por mucho que se diga. No me he gastado nunca ese dinero, no es un capricho de millonario querer ser más joven, sino para tener buena salud. Mi objetivo en la vida es vivir el máximo tiempo posible en perfecto estado de salud, porque sino no vale la pena".

Sobre cómo mantiene su estado físico, añade: "Lo que va mejor para estar sano es lo de toda la vida: comer adecuadamente, moverse, hacer gimnasia, tener una buena vida social, darle retos al cerebro y tener una buena vida sexual. Es lo que deberían recetar todos los médicos. Sí tomo suplementos, pero muy básicos, vitaminas y alguna cosa más".