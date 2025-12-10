Exclusiva | Entorno del fiscal general del Estado: "Es una sentencia Frankenstein"

El entorno del fiscal general del Estado sigue manteniendo su inocencia

Los detalles de la sentencia: ¿Por qué ha sido condenado el Fiscal General del Estado?

Hace 20 días se comunicó la condena y la declaración de culpabilidad del fiscal general del Estado. Ayer, el Tribunal Supremo hizo público el razonamiento: los motivos por los que considera que Álvaro García Ortiz cometió un delito de revelación de datos que le supone dos años de inhabilitación. No existe una prueba concluyente, pero sí una cadena de indicios que sustenta la decisión.

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con el entorno de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, quienes han reaccionado con dureza a esa sentencia condenatoria, llegando a calificarla: "Es una sentencia Frankenstein, es una resolución confusa a la que se le ven las costuras por todas partes".

Además, explican cuál es la crítica principal que tienen sobre el texto: "El texto obedece a la necesidad de contentar a los cinco jueces que han querido condenar al fiscal. Lo que ha resultado en un fallo con mucha falta de claridad".

Entorno del fiscal general: "García Ortiz es inocente"

Ante este dictamen, el entorno del fiscal confirma: "Van a recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional y están decididos a llegar hasta el final. Van a presentar el recurso cuanto antes". Y siguen insistiendo: "García Ortiz es inocente".

Ana Rosa ha reaccionado a las declaraciones del entorno del fiscal general del Estado: "Es lícito que su entorno o sus asesores, o quien sea, lo defiendan y lo expliquen. Si aquí lo extraño es que lo haga el presidente del Gobierno".