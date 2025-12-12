El artista presenta su nuevo show y se explaya con dureza sobre política y su caso judicial

Nacho Cano ha concedido una entrevista a ‘El tiempo justo’ y ha charlado con Leticia Requejo sobre su nuevo espectáculo y repasar algunos de los episodios más controvertidos de su trayectoria reciente.

El productor ha definido su nuevo montaje como “un party show, una celebración”, inspirado en los inicios de la Ibiza hippie, y ha reivindicado su libertad creativa como motor de toda su carrera.

Durante la entrevista, Cano explicó que su objetivo sigue siendo “entretener a la gente”, un terreno en el que asegura que se siente juzgado con justicia, a diferencia, dice, de la arena pública y política. “Lo que he hecho siempre es manejar emociones en formato de canciones y de historias”, señaló.

El caso Malinche, una herida abierta

Uno de los momentos más tensos llegó cuando se abordó el conocido caso de los becarios extranjeros, que llevó a Cano ante los tribunales y que posteriormente fue archivado. El artista volvió a mostrar su profundo enfado y se declaró víctima de una “persecución”.

Cano arremetió duramente contra una jueza implicada en el proceso y contra varios responsables políticos, asegurando que iniciará acciones legales contra todos ellos. Según su versión, el episodio dañó gravemente su imagen y reputación:

“Han manipulado, han hecho mucho daño. No está cerrado, estará cerrado cuando paguen por lo que han hecho. Esta banda de delincuentes tiene que acabar en la cárcel”, afirmó.

Sin filtros sobre la situación política

En el tramo final, Nacho Cano abordó la actualidad política sin moderar el tono. Elogió a quienes, según él, “están poniendo las cosas en su sitio”, como parte de la judicatura o la Guardia Civil, y cargó contra el Gobierno, al que acusó repetidamente de corrupción y manipulación.

Sobre Pedro Sánchez, el artista afirmó que no desearía que acudiera jamás a uno de sus espectáculos, mientras que defendió a Isabel Díaz Ayuso, de quien elogió su “valor” y su independencia política.

Cano aseguró que sus opiniones son compartidas “por mucha gente de izquierdas y derechas” que, según él, se lo hace saber por la calle.