Ana Rosa: "Yo no polarizo. El PSOE no debe caer por culpa de Pedro Sánchez"

Ana Rosa Quintana ha dado su opinión sobre el actual PSOE.. telecinco.es
Las discusiones por política son unas de las más habituales entre familia y amigos, haciendo que un 14% de los españoles rompan la relación con personas de su círculo más cercano.

Después de Máximo Huerta bromease con Ana Rosa Quintana y la acusase de "polarizar" con su editorial diario, la presentadora ha argumentado: "Yo no polarizo. Yo soy una periodista que lleva muchos años viendo lo que estaba pasando con este Gobierno y su presidente y que lleva muchos años denunciándolo. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas y ahora se está demostrando que todo era verdad".

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha continuado: "Yo creo que el Partido Socialista no debe caer por culpa de Pedro Sánchez porque él y su equipo son otra cosa y me parecería horrible que este partido llegase a la irrelevancia porque es un partido necesario para nuestra democracia".

Finalmente, Ana Rosa Quintana ha sentenciado: "Yo no estoy en contra del Partido Socialista, estoy en contra de lo que están haciendo estas personas del PSOE y del silencio de muchos alcaldes, concejales, militantes y gente absolutamente honrada que se van a ir por e desagüe por culpa de Pedro Sánchez".

