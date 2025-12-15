Ana Rosa: "Yo no polarizo. El PSOE no debe caer por culpa de Pedro Sánchez"

Ana Rosa Quintana le pone nota al año político de Pedro Sánchez: "Muy deficiente"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha dado su opinión sobre el actual PSOE y su líder

Compartir







Las discusiones por política son unas de las más habituales entre familia y amigos, haciendo que un 14% de los españoles rompan la relación con personas de su círculo más cercano.

Después de Máximo Huerta bromease con Ana Rosa Quintana y la acusase de "polarizar" con su editorial diario, la presentadora ha argumentado: "Yo no polarizo. Yo soy una periodista que lleva muchos años viendo lo que estaba pasando con este Gobierno y su presidente y que lleva muchos años denunciándolo. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas y ahora se está demostrando que todo era verdad".

Ana Rosa Quintana: "Soy una periodista que lleva muchos años viendo lo que estaba pasando con este Gobierno y su presidente y que lleva muchos años denunciándolo"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha continuado: "Yo creo que el Partido Socialista no debe caer por culpa de Pedro Sánchez porque él y su equipo son otra cosa y me parecería horrible que este partido llegase a la irrelevancia porque es un partido necesario para nuestra democracia".

Finalmente, Ana Rosa Quintana ha sentenciado: "Yo no estoy en contra del Partido Socialista, estoy en contra de lo que están haciendo estas personas del PSOE y del silencio de muchos alcaldes, concejales, militantes y gente absolutamente honrada que se van a ir por e desagüe por culpa de Pedro Sánchez".