'La mirada crítica' ha hablado en directo con Leopoldo Bernabéu, periodista cercano al Koldo García

Exclusiva | El informe pericial de Santos Cerdán: "Los archivos fueron manipulados"

Las últimas declaraciones de Koldo García asegurando que el suegro de Sánchez había financiado las primarias y que no pondría la mano en el fuego ni por Pedro Sánchez ni por muchos ministros, 'Vamos a ver' ha podido contrastar esta entrevista con Leopoldo Bernabéu, periodista cercano al Koldo.

"Acabo de colgar el teléfono a Koldo hace cinco minutos y no me ha dado tiempo ni a preparar la entrevista. La primera exclusiva que te adelanto es la conformación de que la culpa de todo lo que publica hoy 'OK Diario' es de Pedro Sánchez y ha tenido la oportunidad de que todo esto no pasara", ha comenzado.

Leopoldo Bernabéu, periodista cercano a Koldo García: "Zapatero es el epicentro de toda esta trama de corrupción"

El periodista ha continuado explicando: "Koldo no había dicho ni una mala palabra de Pedro Sánchez en todo el tiempo que hemos estado hablando, pero todo cambió con la declaración en el Senado".

"Zapatero es el epicentro de toda esta trama de corrupción que se acabará demostrando y que va mucho más allá del 'caso de mascarillas' o hasta del 'caso Cerdán', que también es mucho más peligroso que lo que se está investigando mediante Koldo", ha añadido.

"Hay 45 temas que se van a ir publicando en los próximos días y hay que prepararse para la cantidad de titulares contra Pedro Sánchez y la gestión de sus miembros de equipo de Gobierno. Koldo asegura que la tormenta va a ser terrible", ha sentenciado antes de terminar la entrevista..