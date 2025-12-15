El Partido Popular pide a José Luis Rodríguez Zapatero explicaciones por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez

Un juzgado acuerda la libertad con medidas cautelares para tres detenidos por el 'caso Plus Ultra'

El Partido Popular ha reclamado este lunes explicaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la pasada semana por la Policía, y ha sugerido que esa reunión pudo ser para un "soplo".

"Zapatero, siempre tan previsor, se reunió con el empresario del caso Plus Ultra --cliente de sus hijas-- junto antes de que lo detuvieran. El investigado borró pruebas, y el guión parece escrito: reunión, limpieza y detención", ha asegurado el secretario general del PP, Miguel Tellado.

El 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha sugerido en su cuenta de la red X que la reunión que mantuvieron el expresidente del Gobierno y el empresario de Plus Ultra pudo ser para un "soplo" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo explique.

Una noticia "realmente alarmante"

Tellado publica, junto a su comentario, una fotografía de los titulares que publican hoy 'El Debate' y 'El Confidencial'. El primero de ellos desvela que "Zapatero se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía". La segunda noticia apunta que "los investigadores detectaron que el hombre de Zapatero borró mensajes y correos antes de su detención".

El secretario general del PP ha reclamado a Pedro Sánchez, antes de su comparecencia de balance de este lunes, que aclare si este encuentro fue una "casualidad" o un "soplo" para "limpiar sin límite", como decía su "fontanera", en referencia a Leire Díez, la exmilitante del PSOE, detenida por presuntamente cobrar mordidas, junto con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández y el socio de Servinabar vinculado a Santos Cerdán, Antxon Alonso.

Poco después, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que la noticia que se ha publicado es "realmente alarmante" porque "involucra nada más y nada menos que a un expresidente del Gobierno como es Rodríguez Zapatero".

Además, Gamarra ha indicado que también se habla de que "las investigaciones que se están llevando a cabo a instancias de la Audiencia Nacional por parte de un juzgado de Plaza de Castilla tienen que ver con el blanqueo de capitales". Gamarra ha indicado que Zapatero "tiene que dar explicaciones" de esa reunión y su contenido en caminos "sin cobertura". "La corrupción ya no solo apunta a quien preside este Gobierno, sino también al expresidente Zapatero", ha enfatizado.

Habilitar enero en el Senado para la comisión del 'caso Koldo'

Los 'populares' además no descartan citar al expresidente del Gobierno en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Congreso -donde el PP tiene mayoría absoluta-, según fuentes de la formación.

Por lo pronto, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha avanzado que el Grupo Popular va a solicitar "que se habilite el mes de enero en el Senado para que se puedan seguir los trabajos de la comisión de investigación" del 'caso Koldo'.

En este sentido, ha indicado que el PP va a seguir "pidiendo explicaciones" para que "los españoles sepan la verdad" y "tengan que rendir cuentas ante la justicia a todos aquellos que se han estado beneficiando del dinero de los impuestos de los españoles".

El directivo de Plus Ultra -rescatada por el Gobierno español con 56 millones de euros- Julio Martínez fue detenido la semana pasada por presuntamente desviar fondos de la aerolínea venezolana y por blanqueo de capitales. Según 'El Confidencial', el arrestado, que fue puesto en libertad posteriormente con medidas cautelares, habría eliminado contenido de sus teléfonos móviles y borrado correos electrónicos días antes de su detención.