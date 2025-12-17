Elisa Mouliaá ha reaccionado en 'Vamos a ver' a la petición de la fiscalía de archivar el 'caso Errejón'

Nuevo varapalo para Elisa Mouliaá después de que la Fiscalía pida archivar la causa contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales , al considerar que "no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito" y tampoco se ha acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz.

Pocas horas después de esta decisión, 'Vamos a ver' ha podido hablar con la propia Elisa Mouliaá, que cree que la decisión de la fiscalía está vinculada a la cantidad de casos de acoso sexual que están salpicando al PSOE: "Nos ha sorprendido un poco la noticia, pero con todos los escándalos que están saliendo no nos extraña que prefieran mantenerse al margen y no acusar porque parece que están hasta arriba de casos", ha dicho.

La actriz ha continuado aclarando que la denuncia sigue adelante: "El juez considera veraz mi testimonio y que hay pruebas sólidas".

Elisa Mouliaá: "El juez ha visto las pruebas y considera que todo es veraz"

Sobre la decisión de Fiscalía, Mouliaá ha argumentado: "Con el caso de Jenni Hermoso sí que acusó y fue hacia adelante, pero creo que se les han juntado demasiados escándalos y quieren ser cauros a la hora de ir para adelante con el procedimiento, pero pruebas hay muchísimas".

Sobre si está tratando de vincular los escándalos de acoso sexual que están rodeando al seno del PSOE con la decisión de la Fiscalía, la actriz ha sido clara y lo ha confirmado: "Si no no hay ninguna explicación lógica", ha sentenciado.