Testigo del asesinato de un hijo a su madre con 57 puñaladas: "Escuchaba desde mi casa cómo pedía ayuda"

Un joven mata a su madre en el centro de Madrid asestándole 50 puñaladas

Un joven de 22 años ha sido detenido presuntamente por matar a su madre, de 49 años, esta madrugada. Le asestó más de 57 puñaladas por todo el cuerpo. Con gritos de ayuda intentó salvarse, salió ensangrentada al rellano, pero su hijo la cogió y la arrastró de vuelta al interior de la casa, donde acabó con su vida con 57 apuñaladas. Llevaban tan solo un mes viviendo en el edificio, nadie había oído una discusión antes. A la una de la mañana, un vecino llamó a la policía porque había visto cómo el hijo estaba agrediendo a la mujer.

'Vamos a ver' habla en directo con Ismael, un testigo del apuñalamiento del hijo a su madre, quien explica lo que pasó: "Pensé en bajar o no, pero al final no bajé y me puse muy nervioso, no sabía qué hacer. Decidí llamar a la policía. Además, estaba muy nervioso porque venía mi madre de trabajar. Cuando llegó la policía, tiraron al chico al suelo y se lo llevaron detenido".

Testigo: "La mujer tenía la espalda ensangrentada y una puñalada en el hombro"

También explica lo que vio: "Yo llegué y vi a la señora con una mancha súper grande de sangre en la espalda y con una puñalada bastante notable en el hombro, pero el hijo la volvió a meter en la casa. El suelo estaba lleno de sangre".

Además, comenta cómo se dio cuenta de que algo estaba pasando: "Yo escuchaba desde mi casa cómo pedía ayuda y cómo le daban golpes a la señora. Me sentí bastante incompetente porque es justo el piso de abajo, pero tampoco sabía bien qué hacer".