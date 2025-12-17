Exclusiva | Las pruebas que relacionan a Leire Díez con Zapatero y Pedro Sánchez

Nuria Morán 17 DIC 2025 - 12:14h.

'El Programa de Ana Rosa' accede a pruebas claves de la relación entre la fontanera del PSOE con Pedro Sánchez y con Zapatero

Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso formaban un grupo autodenominado ‘Hirurok’, nosotros tres, en euskera

Tras romper su silencio al salir del calabozo con nosotros, 'El Programa de Ana Rosa' ha accedido e exclusiva a nuevas pruebas que relacionan a Pedro Sánchez y a Zapatero con Leire Díez.

Esta "friki", tal y como la denominaba María Jesús Montero hace solamente unos días, lleva mucho tiempo cerca del PSOE. Aunque sus dirigentes ahora la califican con este tipo de adjetivos, lo cierto es que las imágenes a las que hemos podido acceder demuestran que siempre ha estado bastante cerca de los mandos del partido, ya desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

Leire Díez aparece representado a los socialistas de Cantabria en la conferencia política del PSOE en el año 2011

Leire Díez aparece representado a los socialistas de Cantabria en la conferencia política del PSOE, uno de sus eventos más importantes, en el año 2011. En estas imágenes podemos ver a la denominada como fontanera del PSOE junto a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Aunque incluso ella misma lo niegue, estas pruebas demostrarían que Leire Díez tendría incluso más relación de lo que podamos imaginar con el presidente del Gobierno en aquella época.

También podemos verla en primera línea del principal acto por el 8 de marzo en Madrid, donde se encuentra rodeada de ministros como Marlaska, María Jesús Montero o de la exvicepresidenta Carmen Calvo.