Compartir







El exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, comparece hoy en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', a petición del PP. Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque ha respondido a algunas de las preguntas de los senadores. La primera en preguntar ha sido María del Mar Caballero, senadora del UPN.

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con María del Mar Caballero, senadora del UPN, quien opina sobre la comparecencia de Santos Cerdán: "Me ha parecido muy soberbio, la verdad es que ha venido desafiante, una persona que viene de salir de la cárcel seis meses, nada humilde. Yo esperaba otra persona. Es cierto que él está diciendo continuamente que ya hablará y ya se le ve que esto no lo lleva muy bien, pero desde luego venir así a la comisión de investigación yo creo que no le ha favorecido en absoluto".

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Las pruebas que relacionan a Leire Díez con Zapatero y Pedro Sánchez

María del Mar Caballero, senadora del UPN: "Le ha molestado que llame fontanera a Leire Díez, pero es que lo que a mí ya no me sale es llamarla periodista de investigación"

Santos Cerdán ha realizado un comentario sobre ETA, cuando el padre de la senadora fue asesinado por ETA. María del Mar Caballero comenta qué le ha parecido ese comentario: "Me ha sorprendido, ha intentado desestabilizarme. Él es de Navarra, me conoce. Querer preguntarme a mí que si estoy contenta con que ETA haya acabado me parece una vergüenza, que ya le he tenido que decir que no ha acabado por gente como él".

También explica por qué le ha preguntado por su familia a Santos Cerdán: "Me imagino que no le ha gustado, pero es algo de lo que todo el mundo nos hemos hecho eco porque nos parece una muestra de cómo podían estar en posesión de hacer lo que les diera la gana con el dinero de los demás. Eso muestra cómo es una persona. No le gusta que saquemos a su mujer, pero fue él quien metió a su mujer en este jaleo y, desde luego, su mujer ha disfrutado de los beneficios de la corrupción"

Además, opina sobre la defensa de Cerdán a Leire Díez: "Le ha molestado que llame fontanera a Leire Díez, pero es que lo que a mí ya no me sale es llamarla periodista de investigación con todo lo que estamos sabiendo".