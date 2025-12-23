Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la Ejecutiva tras meses de desencuentros y le sustituye la catalana Júlia Calvet

El jefe de redes sociales de Vox, Javier Esteban, dimite tras ser denunciado por acoso sexual por un militante cuando era menor

Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la Ejecutiva, tras meses de relación tirante con el partido, y le sustituirá la actual portavoz nacional de Juventud de la formación, Júlia Calvet, según ha informado el partido este martes.

La relación entre Ortega Smith y Vox se ha deteriorado en los últimos meses, pero aún mantiene los cargos de diputado, portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, pero perdió la portavocía adjunta del Congreso a principios de noviembre.

No obstante, es una de las figuras más críticas contra su propio partido. La relación de Ortega Smith, uno de los fundadores del partido y que se desempeñó como vicepresidente y secretario general, con Vox se enrareció tras sus choques con la exdirigente Macarena Olona. Con la salida de esta en 2022, Abascal quitó a Ortega Smith la secretaría general y puso a Ignacio Garriga en su lugar.

Abascal le relegó de la Vicepresidencia de Vox

En 2023, en una entrevista concedida a Europa Press, el entonces vicepresidente de Vox advirtió de que el partido "no puede convertirse en una agencia de colocación". La relación con la dirección de Vox terminó de torcerse tras conocerse informaciones que apuntaban a que se planteaba disputar el liderazgo de Vox a Santiago Abascal en la Asamblea de 2024.

Abascal lo relegó de la Vicepresidencia de Vox tras esa Asamblea de 2024, que lo ratificó como presidente de Vox durante otros cuatro años con más de un 90% de los apoyos, pero no lo sacó de la dirección de Vox, que es el paso que la Ejecutiva ha aprobado este martes. Ortega Smith compartía vicepresidencia con Jorge Buxadé y Reyes Romero, y los tres pasaron a ser vocales.

Más recientemente Ortega Smith ha protagonizado episodios que han sido interpretados como provocaciones por la dirección de Vox. Asistió a la presentación del 'think tank' del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, figura incómoda para Vox, y alegó que "nadie podía molestarse porque fuera a abrazar a un amigo". Además, se dejó ver en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.

Restó importancias a los sucesos

Vox restó importancia a estos dos sucesos, alegando que Ortega Smith acudió a ver a Espinosa de los Monteros "a título personal". De su lado, Abascal se negó a valorar la presencia del aún diputado en la parada militar del Día de la Hispanidad.

Cuando fue degradado en el Congreso, Ortega Smith se declaró "sorprendido" por una decisión que consideraba "equivocada e injusta". Después, Abascal y él se enredaron en un símil futbolístico al responderle el líder de Vox que hay que "aprender a ceder paso" y que en el partido "hay un gran banquillo". El diputado se equiparó con un "delantero" con experiencia que sabe "meter goles".

Calvet, jurista, es un valor al alza en Vox y uno de los rostros jóvenes por los que Abascal está apostando, como Pepa Rodríguez de Millán, José María Figaredo o Carlos Hernández Quero. Todos los mencionados entraron en la Ejecutiva tras la asamblea de 2024 como vocales. Expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat!, Júlia Calvet también es diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña.