'El programa de Ana Rosa' consigue información en exclusiva sobre la vida del exministro y su exasesor en prisión

2025, el año en el que dos exsecretarios de organización del PSOE acabaron en prisión

'El programa de Ana Rosa' ha investigado a fondo y ha conseguido hablar, en exclusiva, con dos presos que acaban de salir en libertad de la prisión de Soto del Real y que han pasado más de un mes junto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Una de las cosas de las que al parecer se queja José Luis Ábalos es del frío que hace en Soto del Real, así lo confirman los que han sido sus compañeros: ''El frío...El mismo que pasan ellos, lo paso yo ¡Es lo que hay!'', y revelan que a Ábalos ''no le llega el peculio para el tabaco''.

Uno de los presos explica que pueden meter 100 euros a la semana y asegura que el exministro se lo gasta todo en tabaco. Además, asegura que Koldo se trata la diabetes a conciencia: ''Va a por medicación, no sé qué tipo, pero va a por ella'', pero revela otra cuestión sobre el exasesor: ''Va cojeando mucho, no sé, en la tele cuando se ve, no cojea''.

Además, cuentan cómo será la Nochevieja para Ábalos y Koldo: ''Pasan el recuento... A las 8 ya subes, a las 9 ya te quedas tú solo con tu compañero. En mi módulo, por ejemplo, se hace un bingo. Luego la cena es a la misma hora, todo a la misma hora'', explica el excompañero.

Otro de los datos que le han dado los presos a Jorge Luque, reportero del programa, tiene que ver con los vis a vis: ''La cosa ha cambiado mucho porque antiguamente los presos que no tenían novia o esposa, pues recurrían algunos a los servicios de prostitutas, ahora la cosa se ha complicado bastante, ahora no es tan fácil. Ahora tienes que demostrar que tienes una relación con esa mujer o con ese hombre en el caso de que el hombre sea homosexual, pero no es el caso de ellos dos''.

''Ya sabemos entonces si quieren tener un vis a vis íntimo tienen que demostrarlo a través del padrón o a través del Libro de familia, que tienen una relación. Y si no, hay otra fórmula, que es con las visitas a través de cristales para conseguir un vis a vis, una mujer tienes que demostrar al menos 6 visitas a través de cristales'', explica el reportero.