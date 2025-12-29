David España entra en directo en 'El programa de Ana Rosa' para contarlo todo sobre la investigación

Un presunto hijo de un miembro de Los Chichos reclama judicialmente su paternidad y la herencia correspondiente

David España asegura ser hijo de 'El Jero', uno de los cantantes más famosos de este país que formó parte del grupo 'Los Chichos'. David entra en directo en 'El programa de Ana Rosa' para ofrecer su testimonio y contarlo absolutamente todo sobre la polémica de la que se ha hablado durante los últimos días.

El supuesto hijo de 'El Jero' asegura que no todo tiene que ver con dinero: ''Estoy en mi pleno derecho y yo siempre he querido evitar esto, lo que pasa que sí es verdad que se está llevando todo, pues al tema monetario, al tema de derechos y demás, y aquí hay mucho emocional. Hay una historia muy emocional y hay muchos sentimientos encontrados en todo en todo este asunto''.

Revela que ha intentado tener contacto con la familia de su supuesto padre: ''Tampoco voy a decir que he hecho todo lo que estaba en mis manos, ni todo lo posible. He intentado tener acercamiento, he intentado comunicarme con ellos y se lo han hecho saber gente del círculo. Y bueno, pues pues al final la vía esta ha sido la más decisiva y definitiva, pero sí hemos intentado ponernos en contacto con ellos en varias ocasiones''.

Por otro lado, desmiente que ellos no supiesen nada: ''Eran conscientes, han sido conscientes, muchos años atrás han sido conscientes, en el anterior juicio que se les declaró en rebeldía. Entonces han estado al tanto de todo. No sé por qué salen ahora imágenes o audios o conversaciones diciendo que no estaban al tanto y que no sabía nada''.

Además, explica detalladamente cómo consiguió la prueba biológica: ''Todo este trámite ha sido algo muy largo, no es de ahora. O sea, llevamos años con la investigación y esto ha sido un gran trabajo del detective que he contratado, han conseguido pues hacer un seguimiento especial''.

''Ha sido una investigación muy exhaustiva y muy cautelosa en la que han sabido aprovechar los mínimos fallos para sacar partido de de la investigación. Ha sido con colillas, había muchas más pruebas científicas de las que se podía recopilar y recabar el ADN, pero bueno, la más eficiente. Los detectives que eran eran las colillas'', añade David España.