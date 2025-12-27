2025, el año en el que dos exsecretarios de organización del PSOE acabaron en prisión

María López / EFE 27 DIC 2025 - 16:30h.

Durante este año, la corrupción no ha dejado de agitar la actualidad política en España

Muchos de los escándalos políticos se llevarán a juicio durante el 2026

Compartir







Los casos de corrupción y, en concreto, los que afectan al PSOE, han protagonizado la hiperactiva vida judicial de 2025, el año en el que José Luis Ábalos y Santos Cerdán, secretarios de Organización del PSOE de Pedro Sánchez y hombres de su confianza, han acabado en prisión preventiva.

El PSOE llegó a 2025 lidiando ya con el caso Koldo, que meses antes había golpeado al partido por la implicación de Ábalos, cesado como ministro y lugarteniente del PSOE en 2021. A pesar del escándalo, la mayor sacudida vino en junio, cuando se desveló el presunto papel de Santos Cerdán y el sustituto de Ábalos, al frente de la maquinaria socialista, fue encarcelado en Soto del Real.

Un año lleno de tramas y corrupción

Después de presenciar una serie de acontecimientos propios de un 'thriller', 2025 acaba con Santos Cerdán en libertad y firmando cada 15 días en un juzgado y con Ábalos y su asesor, Koldo García, en prisión a la espera de la fecha del inminente primer juicio a la trama, en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel al exministro, primer diputado en ejercicio que entra en la cárcel.

Como traca final, la detención y puesta en libertad con medidas cautelares de la exmilitante socialista Leire Díez junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, considerado socio de Cerdán, en un nuevo caso que conecta dos tramas, la de la conocida como "fontanera" del PSOE y la del exdirigente socialista y la cooperativa Servinabar.

Un carrusel de imágenes inéditas en un año en el que el presidente del Gobierno ha visto también cómo procesan a su hermano, David, por el puesto que logró en la Diputación de Badajoz, o cómo prosigue la investigación contra su mujer, Begoña Gómez, pendiente del futuro de una instrucción que, de llegar a juicio, puede recaer en un jurado popular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, prosigue el caso por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se ha conocido la investigación al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y hay un nuevo caso de corrupción que afecta al PP, el de las mascarillas de Almería.

Estas causas han llenado el calendario judicial en 2025, cuando por primera vez ha sido condenado un fiscal general del Estado, y continuarán en 2026.

Del caso Koldo al caso Cerdán

El caso Koldo, inicialmente centrado en irregularidades en contratos de mascarillas en pandemia, se ha extendido y ramificado tras las revelaciones del corruptor confeso Víctor de Aldama. Ahora incluye colocaciones y tratos de favor a mujeres relacionadas con Ábalos y tiene como nuevo meollo las mordidas en obra pública.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Estos presuntos amaños se conocieron en junio, cuando Santos Cerdán leyó desde su escaño en el Congreso el informe de la Guardia Civil que le convertía en protagonista del caso y que llevó a su dimisión y posterior encarcelamiento.

Con el avance de la causa han trascendido los mensajes intercambiados entre Ábalos y Koldo sobre dinero, sexo y mujeres y también la jerga empleada por el exasesor para hablar de dinero opaco: chistorras para los billetes de 500 euros, soles para los de 200, lechugas, para los de 100 y folios para referirse, en genérico, al dinero en efectivo.

Los gastos de la mujer de Cerdán han quedado retratados en un mensaje recogido en un informe policial: "La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés".

La investigación de la trama está dividida. En el Tribunal Supremo se espera el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama sobre las mascarillas y el material sanitario y sigue la instrucción de la pieza sobre obra pública, mientras que en la Audiencia Nacional se investigan adjudicaciones y en una pieza separada los pagos en efectivo del PSOE, ante la sospecha de un posible blanqueo por parte de los investigados.

Una militante, las cloacas y empresas públicas

En mayo, Leire Díez pasó de militante desconocida a 'fontanera' del PSOE en todas las portadas. Sus reuniones junto al empresario Javier Pérez Dolset en busca de información comprometida sobre fiscales o mandos de la Guardia Civil encendieron la polémica. Ante la prensa, dijo ser periodista. "Ni fontanera, ni cobarde", recalcó.

Sin embargo, ha acabado investigada y en la causa en su contra figura una grabación en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades.

Además de esta investigación, por presuntos intentos de "malbaratar" investigaciones que afectan a políticos y empresarios, Díez enfrenta una segunda causa en la que está investigada junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y dueño de Servinabar por supuestas mordidas en cinco operaciones y ayudas públicas entre 2021 y 2023.

Juicio al hermano de Sánchez e imputaciones a su mujer

Siguen su curso las causas que afectan a la familia de Pedro Sánchez. Su hermano, David, se sentará en el banquillo a partir del 28 de mayo junto al líder del PSOE en Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ante la sospecha de se creó un puesto "para él" en esta institución como coordinador de los conservatorios.

Al contrario que la jueza instructora, la Fiscalía no ve indicios de criminalidad y considera que el proceso está "condenado al fracaso".

El Ministerio Fiscal también pide archivar la investigación a la mujer del presidente, Begoña Gómez, a quien el juez imputa ya le cinco delitos por sus actividades privadas y por la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado quiere que, de llegar a juicio, esta causa recaiga en un jurado popular, un extremo recurrido por los investigados.

Durante 2025 el juez ha intensificado sus pesquisas respecto a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, y ha hecho frente a varias correcciones por parte de la Audiencia Provincial, que le ha ordenado exonerar a varios investigados, como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, o el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Además, el juez intentó sin éxito que el Tribunal Supremo investigase al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, por supuesto falso testimonio y, a un año de jubilarse - lo que ocurrirá en septiembre de 2026-, ha citado a los investigados en sábado, coincidiendo con su cumpleaños, o en domingo.

La pareja de Ayuso, cerca del banquillo e investigado por corrupción

La causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado en paralelo a la investigación y condena al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la revelación de datos acerca de este caso.

González Amador está a la espera de saber la fecha del juicio en su contra por defraudar presuntamente 350.951 euros entre 2020 y 2021 a través de un supuesto entramado de facturas falsas.

Junto a esta causa, en la que enfrenta peticiones de hasta 5 años de cárcel, prosigue otra parte de la investigación que busca esclarecer si González Amador cometió corrupción en los negocios en sus actividades con Quirón Prevención y si disfrazó una supuesta comisión al presidente de esta empresa comprando una empresa a su mujer por medio millón de euros.

Causa contra Montoro tras siete años bajo secreto

En plena canícula y tras un secreto de sumario de siete años salió a la luz una causa contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, investigado junto a una treintena de personas por presuntamente beneficiar a empresas gasísticas, propiciando reformas legislativas a cambio de pagos durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El juez considera que el exministro, que se ha dado ya de baja en el PP, tenía un "rol nuclear" en la trama, en la que su despacho, Equipo Económico, tenía asegurada una "ganancia cierta" gracias al poder del que abusaba Montoro, según la investigación.

Muelas picadas para hablar de mordidas en Almería

En Almería ha estallado otra trama de cobro de comisiones ilegales, también en contratos de mascarillas, por la que está investigado Javier Aureliano García, presidente de la Diputación hasta que dimitió tras ser detenido.

Según la Guardia Civil este exdirigente del PP estaba en el vértice de una presunta organización criminal que amañaba contratos para llevarse beneficios ilícitos y lo hacía con mensajes en clave sobre servicios dentales con términos como "dentista", "muelas picadas", "cambiar la piñata" o "limpieza".

El juicio a los Pujol, 16 años después

Todos estos casos han ido avanzando en un 2025 en el que se ha terminado de juzgar el caso Gürtel, una causa que se ha alargado durante 16 años, y se ha iniciado el juicio contra Jordi Pujol y su familia, que protagonizará los primeros meses de 2026.

A partir de abril también está previsto el juicio de la trama Kitchen, una supuesta operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas durante el Gobierno de Rajoy.