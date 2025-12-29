Afectado por 'El Gordo' de Villamanín: "No hay mala fe, soy partidario de la 'quita' para poder cobrar”

El gordo de Navidad ha generado un grave conflicto en Villamanín tras venderse más participaciones de las asignadas

Acusan a tres vecinos de Villamanín de estar detrás de la polémica venta de papeletas: "Les han pillado"

Compartir







El Gordo de la Lotería de Navidad cayó en Villamanín, una pequeña localidad de León con poco más de 800 habitantes. Un pueblo entre montañas que fue encontrado por la suerte, aunque ahora vive un serio conflicto: la comisión de fiestas vendió más participaciones premiadas de las que tenía asignadas, en concreto 50 más, 450 en lugar de 400. A cinco euros por participación, el desajuste asciende a cuatro millones de euros.

La situación ha dividido al pueblo y, por el momento, nadie puede cobrar el premio hasta que se alcance un acuerdo. Tras una reunión, la comisión lanzó una propuesta: renunciar a su parte del premio si el resto de los agraciados acepta perder un 10% del suyo. El pacto parecía encarrilado, pero dos vecinos se oponen y el conflicto continúa.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Ezequiel García, afectado por el problema y dueño del bar donde se vendieron las participaciones del Gordo en Villamanín. Ezequiel da su opinión sobre la situación que divide al pueblo: "Ha pasado este problema, que es gordísimo. Los primeros afectados son la propia comisión, que están destrozados, pero mucha gente pensamos que no hay mala fe, que es un talonario que ha aparecido después. Yo soy partidario de la quita y de que podamos cobrar, aunque va a ser difícil".

Afectada por el Gordo de Villamanín: "Si llegamos a un acuerdo, todos ganamos"

Sobre los responsables de las participaciones, añade: "Es gente con poca experiencia, chicos jóvenes que han hecho las cosas de manera precipitada y ahora se encuentran con un problemón. Les falta el respaldo de una hoja entera de diez décimos y no saben qué hacer. Aun así, sigo pensando que nos han traído el premio ellos, porque eligieron el número y lo trajeron para venderlo".

El programa también ha hablado con Inmaculada Gutiérrez, otra afectada por el Gordo de Villamanín, que apuesta por el acuerdo: "Soy de las que prefieren cobrar menos, ganar el 90% del premio. Creo que si llegamos a un acuerdo, todos ganamos. Me creo que fue un error muy grande, pero si he ganado 75.000 euros que no tenía, no me compensa todo ese esfuerzo y mala leche, aunque respeto a quienes piensen distinto".