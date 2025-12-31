'El programa de Ana Rosa' consigue hablar con el abogado de Ábalos después de su visita al exministro

José Luis Ábalos niega desde prisión que haya financiación ilegal en el PSOE o que tenga "pruebas delictivas" contra Sánchez

Tras recibir recientemente la visita de un amigo, en la que pudo recoger un regalo de Navidad, José Luis Ábalos ha recibido hoy la visita de su abogado, Luis Chabaneix.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en exclusiva con el abogado, que se ha referido a la comparecencia del exministro en el Senado prevista para el próximo 8 de enero: “Nosotros nos encargamos únicamente de la parte jurídica, esa comparecencia pertenece al ámbito político. Es decisión suya qué decir y a qué preguntas responder. Ahí no intervenimos”.

Chabaneix también ha explicado por qué han solicitado un jurado popular: “Confío en los jueces, pero también confío en el pueblo español. Se trata de una persona pública, conocida por todos, que ha formado parte de un ciclo político. No es una estrategia para dilatar el proceso, esta petición puede resolverse en una o dos semanas. Creemos que, tratándose de un político con representación pública, los mejores para juzgarlo son los ciudadanos”.

Abogado de Ábalos: "Le hemos traído el informe patrimonial para que pudiera revisarlo"

Sobre las facturas conocidas en los últimos días tras el informe de cuentas del PSOE, el abogado ha evitado pronunciarse: “Eso pertenece a la otra causa, la de la Audiencia Nacional, y no puedo hacer comentarios”.

Por último, ha explicado cómo se encuentra Ábalos en prisión: “Lee la prensa. Le hemos traído el informe patrimonial para que pudiera revisarlo. Nunca hemos hablado de Pedro Sánchez, pero es lógico que una persona que ha sido tan relevante y se encuentra ahora en esta situación pueda sentirse dolida por muchas cosas”.