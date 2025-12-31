Exclusiva | El curioso regalo de Navidad que ha recibido Ábalos en prisión

'El programa de Ana Rosa' consigue información en exclusiva sobre el regalo de Navidad de José Luis Ábalos

Exclusiva | Hablamos con dos presos que han convivido con Ábalos y Koldo en Soto del Real: ''Se lo gasta todo en tabaco''

José Luis Ábalos y Koldo García han pasado sus primeras Navidades en la cárcel de Soto del Real y, en el caso del exministro, estas fiestas han estado marcadas por la visita de un amigo, que le llevó uno de sus regalos navideños.

‘El programa de Ana Rosa’ ha sabido en exclusiva cuál ha sido ese regalo, un libro titulado 'El manual del dictador'. Según la persona que se lo entregó en prisión: "La obra describe con precisión a Pedro Sánchez". El libro analiza por qué algunos presidentes o dirigentes se aferran al poder y se resisten a abandonarlo, incluso cuando la situación de sus gobernados empeora.

Además, el programa ha hablado en exclusiva con el padre Rómulo, capellán de Soto del Real, quien explica cuál es uno de los momentos más duros para los presos: "Cuando una persona recibe una sentencia larga aparece una sensación de agotamiento, de haber perdido la partida".

Capellán Soto del Real: "En Navidad aumenta mucho más el sentimiento de nostalgia, tristeza y frustración"

El capellán también detalla cómo se viven estas fechas en prisión: "En Navidad aumenta mucho más el sentimiento de nostalgia, tristeza y frustración. El preso pierde mucho, se le parte la vida".

Por último, aclara si es habitual que internos como Ábalos y Koldo sientan que no merecen estar en la cárcel: "No hay que crear un complejo de culpa, pero sí un sentimiento de culpa, que es diferente. El complejo de culpa es sentirse un desgraciado; el sentimiento de culpa es encauzar la conciencia hacia el reconocimiento del mal que se hizo, pero con la esperanza de que todo puede cambiar. El sistema penitenciario español funciona y hay gente que se recupera de verdad".