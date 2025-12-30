Más de 75 familias temen ser desalojadas tras recibir cartas que no renuevan sus contratos

A 100 metros del Palacio de Liria, en pleno centro de Madrid, más de 75 familias comparten el mismo miedo: una carta recibida hace menos de un mes con un aviso claro, que no renovarán su contrato de alquiler. Se trata de edificios históricos propiedad de la Casa de Alba, que durante décadas han ofrecido alquileres estables y rentas antiguas por debajo del mercado. En esa misma zona, una habitación puede costar 1.200 euros, por lo que estos contratos ya no resultan rentables. Todo cambió tras la muerte de la duquesa, con nueva gestión y nuevos planes. Los vecinos lo veían venir, pues algo similar ocurrió en el edificio de al lado. Aunque el motivo oficial es una supuesta rehabilitación técnica, el objetivo parece claro: turistificar las viviendas para triplicar beneficios .

Mihaela Manea, reportera de 'El programa de Ana Rosa', se ha desplazado hasta la zona para hablar con los vecinos afectados, muchos de los cuales temen ser desalojados y aseguran que no se les ha dado opción. Una vecina explica la carta recibida: "Nos decía que nuestro contrato de alquiler vence en marzo y que tenemos que irnos".

Hijo de una vecina afectada: "La razón que dan es que quieren rehabilitar totalmente el edificio, pero no sé qué rehabilitación necesita"

Además, ha hablado con Tomás, hijo de una vecina afectada, quien detalla la situación: "A mi madre se le renovaba el contrato el 1 de enero, y recibió primero un correo en octubre y luego un burofax confirmando que no renovarían el contrato y que nos daban un año para irnos. La razón que dan es que quieren rehabilitar totalmente el edificio, pero no sé qué rehabilitación necesita, no hay grietas en ningún techo ni nada".

El programa también se ha puesto en contacto con Cayetano Martínez de Irujo, quien aclara: "No tengo nada que ver con todo este tema. Esos inmuebles pertenecen a mi hermano mayor, Carlos, pero es mi sobrino quien estaría gestionando todo esto. Me había comentado los planes sobre que estos inmuebles pasaran a ser propiedades turísticas".