José Manuel Albares está en permanente contacto con el embajador de España en Caracas tras los ataques de EEUU sobre Venezuela

EEUU ataca Venezuela | Trump anuncia que ha capturado a Maduro y a su mujer y les ha sacado del país

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, está en permanente contacto con el embajador de España en Caracas y también con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, así como con homólogos europeos y de otros países, ante los ataques de Estados Unidos a la capital venezolana, Caracas.

Fuentes del ministerio español de Exteriores confirmaron estos contactos y reiteraron que el embajador de España en Caracas, con quien Albares ha hablado varias veces, ha asegurado que todo el personal de la embajada y del consulado -y sus familias- se encuentran bien.

Gabinete de crisis del ministerio de Asuntos Exteriores

Albares ha reunido también al gabinete de crisis del ministerio de Asuntos Exteriores para seguir la situación después de que el Ejército estadounidense lanzara un ataque aéreo contra la capital venezolana.

Además, el ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido un comunicado en el que sostiene que el Gobierno de España está siguiendo de manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea y los países de la región.

"El Ministerio de Exteriores está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea y los países de la región. En permanente contacto con nuestra Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular, estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país. El personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien", comienza apuntado el mensaje emitido por Exteriores.

"España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU. En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis. España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela. También recuerda que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país", termina el comunicado de Exteriores.

La operación de Estados Unidos contra Venezuela

Tras horas de desconcierto, y después de que medios estadounidenses afirmaran que Washington había ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, el presidente republicano, Donald Trump, confirmaba en redes "ataques a gran escala" dentro del país suramericano y aseguraba que tropas de Estados Unidos habían capturado a Nicolás Maduro y su esposa.