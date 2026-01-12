Apuestas en Internet: Más de 50.000 euros por la detención de Zapatero

Nuria Morán 12 ENE 2026 - 11:35h.

La salida de Pedro Sánchez de Moncloa, otra de las apuestas en Internet

Apuestas geopolíticas: gana 400.000 dólares tras apostar por la captura de Maduro

Compartir







Las apuestas geopoíticas son la última moda en Internet. Apostar por una nueva guerra o la captura de uno de los hombres más buscados del mundo es la última tendencia y ya son muchos los que se están 'forrando' con ellas.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos fue motivo de apuestas. La casa Polymarket, con propuestas que van más allá del deporte y eventos similares, vio como uno de sus usuarios obtuvo un beneficio de 400.000 dólares tras la detención del presidente de Venezuela. Invirtió 30.000 dólares y ganó 436.000.

Ahora, 'El Programa de Ana Rosa' ha investigado qué encuestas hay sobre nuestros dirigentes políticos. Una de las preguntas que se hacen en esta plataforma de apuestas online es si detendrán a José Luis Rodríguez Zapatero antes del próximo 31 de marzo del 2026.

Pero Zapatero no es el único protagonista de la política española sobre el que se está apuntando mucho dinero.

Hay dos preguntas que afectan directamente a Pedro Sánchez: La primera es si habrá elecciones anticipadas en España convocadas antes del 30 de junio del 2026, por la que en este mismo instante se juegan 109.000 dólares.

La segunda es acertar la fecha en la que Pedro Sánchez podría dejar de ser presiente del Gobierno. A día de hoy solamente sigue activa una opción, que ocurra antes del 30 de junio, y la mayoría de participantes se decantan por el no.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Actualmente se están moviendo más de 170.000 euros tratando de anticiparse a la salida de Pedro Sánchez de Moncloa o la detención de Zapatero

En total, en este momento se están moviendo más de 170.000 euros tratando de anticiparse a la salida de Pedro Sánchez de Moncloa o una eventual detención de José Luis Rodríguez Zapatero.