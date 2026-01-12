'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa: "Tierras raras no son las de Groenlandia, tierras raras son las de esta España insolidaria"

Compartir







Ana Rosa Quintana ha empezado el programa de este unes 12 de enero con su ya famoso editorial, en el que ha destacado lo que está sucediendo en Irán y la reacción de Europa, que ha optado por el silencio.

"Buenos días. Irán arde y ante las masacres, el silencio no es una opción. El silencio con el chavismno tampoco debió ser nunca una opción. El espejo de la política internacional retrata a quien se pronuncia o ante quien calla. Ya son centenares los muertos en Irán por manifestarse ante el régimen de Teherán. Todo comenzó con la revolución de las mujeres iraníes encendiéndose cigarrillos con la llama de las fotos en las que quemaban una imagen del ayatolá Alí Jamenei. Una revolución promovida por mujeres valientes en un país con una teocracia machista, unas mujeres a las que buena parte del feminismo patrio ignora por razones políticas", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana: "El Gobierno ataca a Milei o Trump pero calla con Maduro"

Ana Rosa ha continuado: "¿Dónde están las manifestaciones ante la embajada iraní? Nadie sabe con certeza cuántas mujeres han sido asesinadas por no ponerse el velo a manos de un régimen que cuenta con el silencio cómplice de gran parte de Occidente. La geometría variable de la moral lleva a nuestro presidente a pedir el envío de tropas a Ucrania o a Gaza pero a callar ante Irán. Una geometría de la moral variable que lleva al Gobierno más feminista de la historia a pedir la prohibición de Israel en Eurovisión pero que silencia a las mujeres que se resisten a llevar velo en Irán, un país donde se encarcela a niñas que se graban vídeos bailando".

Para finalizar, Quintana ha dicho: "Según los presos políticos de Venezuela, Rodríguez Zapatero les ha pedido que silencien las torturas sufridas por el régimen de Maduro, un régimen que ahora han heredado los hermanos Rodríguez. El Gobierno ataca a Milei o Trump pero calla con Maduro. Una política exterior selectiva en materia de derechos humanos, un pragmatismo disfrazado de diplomacia. Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en Europa pero aterrizó en España, donde fue recibida por un ministro ahora en la cárcel. Sánchez llama a Delcy pero no sabemos si le ha exigido la liberación de todos los presos políticos que están saliendo a cuentagotas. La diplomacia selectiva según la afinidad ideológica no es política exterior, es propaganda. La política exterior no puede regirse por la aritmética parlamentaria de incomodar a los socios. Se cumplen tres años del asesinato de Mahsa Amini en Irán por no llevar bien colocado el velo. Mientras, aquí se corre otro velo. El tupido velo del silencio".