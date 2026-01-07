Ana Rosa Quintana, tras la caída de Maduro: "El 2026 puede ser el año del fin de la política del chándal"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Noche de miedo en Venezuela: calma tensa tras la caída de Maduro

Compartir







Ana Rosa Quintana ha regresado de las vacaciones de Navidad con su ya tradicional editorial diario, en el que la caída de Maduro en Venezuela se ha convertido en el tema principal.

"Buenos días. El 2026 puede ser el año del fin de la política del chándal. Fueron Fidel Castro y Hugo Chaves los que inauguraron esa forma de gobernar y Maduro heredó el chandalismo a golpe de pucherazos, cárceles, exiliados, torturas y asesinatos. Precisamente la CIA escogió un chándal Nike Tech de 200 euros para llevarlo a una prisión de Nueva York. El chavismo sabe mucho de prisiones. Según datos recopilados por el Foro Penal desde 2014 ha habido más de 15.700 detenciones por motivos políticos en Venezuela y más de 7.3 millones de personas han abandonado el país, lo que equivale a casi 1 de cada 4 habitantes", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa ha apuntado: "Ahora llega el momento de realizar una transición democrática a partir del propio régimen, desde dentro del mismo chavismo, con Delcy Rodríguez al frente. Ha llegado el momento de cerrar las prisiones políticas y los centros de tortura como El Helicoide. Más de 850 presos políticos siguen presos en las cárceles de Venezuela. El país tiene, junto a Cuba, la mayor cantidad de prisioneros de conciencia de Latinoamérica. La postura de nuestro Gobierno no puede ser más ambigua. Con Rodríguez Zapatero apoyando a un régimen en estado de descomposición, Sánchez ha evitado llamar dictadura al ejecutivo de Maduro. Tampoco han felicitado a María Corina por el premio Nobel de la Paz".

Ana Rosa Quintana: "Esperemos que al menos, Ábalos no comparezca en chándal"

"Ahora, nuestro presidente exige respeto para la soberanía nacional de una dictadura que no respeta la soberanía democrática mientras no explica por qué cedió la soberanía del Sáhara a Marrucos sin dar una sola explicación y estudia enviar tropas a Ucrania. ¿Con qué votos del Congreso va a aprobar ese envío de tropas? ¿Con los votos de Bildu? ¿Con los votos de Junts, que reconoce antes a el Estado de Somalilandia que el Estado español? Y todo en un país sin presupuestos y con un exministro preso que comparece mañana en el Senado para hablar de la corrupción de un Gobierno del que formó parte. Esperemos que al menos, Ábalos no comparezca en chándal", ha finalizado Ana Rosa Quintana.