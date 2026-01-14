Feijóo, tras las denuncias de abuso sexual a Julio Iglesias: "Son muy graves. Hay que saber la verdad"

Nuria Morán 14 ENE 2026 - 11:31h.

El líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha estado este miércoles 14 de enero en 'El Programa de Ana Rosa'

Alberto Núñez Feijóo desvela el motivo por el que ha decidido ir el próximo lunes a la reunión con Pedro Sánchez

Poco después de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmase que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de un cantante como Julio Iglesias, "el más universal de todos", Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, también ha reaccionado durante su entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' a la noticia que sorprendía al mundo entero.

"Estoy como la mayoría de los españoles, muy sorprendido. Lo que hay que hacer es dejar de especular y centrarnos en esa investigación para saber realmente qué hay de verdad", ha arrancado el político.

Núñez Feijóo ha dejado cara su postura y ha pedido conocer toda la verdad sobre estos presuntos abusos: "Yo no le oculto mi absoluta sorpresa y creo que es necesaria esa investigación para saber qué hay, si es que hay algo, porque las denuncias son muy graves y conviene saber si eso es verdad".

"La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", expresaba la dirigente madrileña a través de sus redes sociales.

Además, Isabel Díaz Ayuso censuraba el "silencio cómplice" de la "ultraizquierda" con las mujeres violadas y atacadas en países como Irán mientras hablan de este asunto.