Exclusiva | Marino Turiel, nuevo abogado de José Luis Ábalos: "Va a ser bastante difícil"

Nuria Morán 16 ENE 2026 - 10:31h.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Marino Turiel, el nuevo abogado de José Luis Ábalos

El futuro de José Luis Ábalos es complicado. Tras quedarse por segunda vez sin abogados, el exministro de Transportes ha nombrado a Marino Turiel Gómez como su nuevo representante legal en las causas que se siguen en su contra en el marco del caso Koldo.

Este relevo llegaba apenas cinco días después de que su anterior equipo legal renunciara a seguir con su defensa por "discrepancias contractuales" que, según fuentes jurídicas, "imposibilitan la continuidad de la relación profesional".

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Marino Turiel Gómez, que ha admitido lo complicado del caso y el poco tiempo que tiene para prepararse las defensas del exministro de Pedro Sánchez: "Va a ser bastante difícil. Además, como ya le comuniqué a la sala, ya tengo varios señalamientos que coinciden con esas fechas en macroprocesos. En consecuencia, tenemos que habar con la sala para crear un calendario con suficientes garantías para que yo me pueda instruir. Es una causa difícil en la que yo además no he asistido a la instrucción, por lo que espero que se me permita preparar convenientemente esto".

Marino Turiel Gómez, abogado de José Luis Ábalos: "Mi cliente tiene claro que este asunto va a acabar bien"

Sobre si Ábalos es un cliente difícil, el bogado ha respondido: "No es que sea un cliente difícil, es que todo lo que le afecta para él es complicado. Yo le conozco y le he llevado varios asuntos. Tiene una idea muy clara de que no tiene ninguna responsabilidad en nada de lo que se le está imputando y los abogados siempre tenemos un criterio más conservador. El juicio mediático condiciona mucho la posición. Él tiene claro que este asunto va a acabar bien", ha explicado.

Además, Marino Turiel Gómez ha asegurado que ha sido el propio José Luis Ábalos el que ha querido que ha querido estar en el Supremo y que no existe riesgo de fuga.

Sobre si todavía hay tiempo para colaborar con la justicia, Turiel Gómez se ha mostrado claro: "Siempre hay tiempo, pero entiendo que este no va a ser el caso".