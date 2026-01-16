Exclusiva | Víctor de Aldama avisa: "Vamos a dar nuevos datos en el juicio"

Nuria Morán 16 ENE 2026 - 11:21h.

Víctor de Aldama ha estado en exclusiva en 'El Programa de Ana Rosa'

Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, estalla ante Ketty Garat en 'El precio de...' en un tensísimo cara a cara: "¡Me han reventado la vida!"

Tras protagonizar un intenso enfrentamiento con Víctor Ábalos en 'El precio de...', Aldama ha acudido este viernes 16 de enero a 'El Programa de Ana Rosa' para hablar en exclusiva de este y de otros temas relacionados con la trama de corrupción que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Llamé yo al programa porque estaba viendo a este señor decir una sarta de mentiras. No pensaba hacerlo, pero cuando le veo al final del programa que se pone a hablar gratuitamente de mí...", ha arrancado Aldama en directo.

"Este señor no solo tiene problemas por lo que yo he hecho y tendría que estar agradecido a que decidimos dejar a una serie de personas fuera. Ha sido él el que ha querido salir y ahora diremos lo que tengamos que decir de él. Este señor se me acercó para decirme que quería entregarme parte del dinero que me entregaba su padre a través de una empresa colombiana", ha añadido.

Una vez más, Aldama ha recalcado que Ábalos tiene que tener "bastante dinero": "Parte lo tiene en Colombia y el resto no lo sé porque han viajado a muchos países y lo han hecho con pasaporte diplomático, algo que para un asesor no es normal Koldo García es el único asesor que lo tiene".

Sobre si todavía tiene información real que no está en los juzgados, Aldama ha sido contundente: "Sí, tengo mucha. Vamos a dar nuevos datos en el juicio".

Con la que ha asegurado no tener ya ningún tipo de relación es con Delcy Rodríguez: "La tenía muy buena, pero esta gente se ha encargado de estropear las relaciones no solo con Delcy, también con otros empresarios de Venezuela. Sobre de dónde viene la relación de Zapatero con Delcy, ha respondido: "Realmente es con su hermano, no con ella. Yo a ella le he escuchado decir que ese señor le parece siniestro".

Del futuro de Venezuela, ha argumentado: "Esto ya lo vaticiné hace tiempo y no porque sea adivino, sino porque lo sabía. El señor Trump sabe perfectamente cuáles son sus objetivos y ha hecho lo que tenía que hacer por el bien de Estados Unidos. Delcy no tiene nada que ver con lo que había porque es una persona inteligente que va a asumir lo que diga la administración Trump y dándole al pueblo las cosas que necesiten".

Víctor de Aldama ha asegurado que el hijo de José Luis Ábalos recibió dinero de la empresa 'Acciona'. "Hidrocarburos está todavía muy incipiente. No tengo ningún problema en hablar de ello. Esto acabará con una condena porque está claro lo que hemos dicho en varias ocasiones. Tienen la oportunidad de poder colaborar y no entiendo el motivo por el que no lo hacen", ha apuntado en directo.

"Duermo lo que puedo y tranquilo no estoy, por eso me cuido todo lo que puedo. Pasará lo que tenga que pasar", ha asegurado antes de terminar la entrevista.