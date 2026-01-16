Ana Rosa Quintana: "Sánchez es como Trump, es capaz de decir una cosa y poco después, la contraria"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

María Corina Machado no olvida el Nobel en su visita a Trump en la Casa Blanca

Ana Rosa Quintana ha arrancado el programa con su ya famoso editorial, en el que esta ocasión la presentadora ha decidido resaltar la reunión entre María Corina Machado y Donald Trump, que pocas horas antes elogiaba el papel de Delcy Rodríguez en la transición de Venezuela a la democracia.

"Buenos días. ¿Petróleo o democracia? ¿Delcy o María Corina? Este es el dilema en el que se mueve la partida política mundial desde que Trump pegó un puñetazo al tablero. Una onda expansiva que ha llegado a España y ha descolado la jugada del Gobierno. Desde Moncloa condenan la intervención militar de EEUU que acabó con la detención de Maduro pero apoyan el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela por parte de Estados Unidos. Es decir, el Gobierno es Trumpista y a la vez anti Trumpista. Delcy tiene prohibida la entrada en Europa, pero entró en España por Barajas y ahora Albares pedirá en la UE que se levanten las sanciones a Delcy para apoyar la "nueva etapa" en Venezuela", ha comenzado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "El Nobel de la Paz no tendría que haber sido para María Corina ni para Trump, ni siquiera para Sánchez, sino para su ministro en la sombra: José Luis Rodríguez Zapatero",

La presentadora ha continuado: "Una etapa que consiste en que María Corina entre por la puerta de atrás a la Casa Blanca con su Premio Nobel mientras Delcy entra por la puerta grande con barriles de petróleo. ¿Esta es la nueva etapa que apoya nuestro Gobierno? Quizá mañana Sánchez felicite a María Corina por el Nobel de la Paz y la apoye como presidenta encargada, como ya hizo con el olvidado Juan Guaidó. Porque Sánchez es como Trump, es capaz de decir una cosa y poco después, la contraria. Tenemos un presidente anti belicista contrario a aumentar el gasto en Defensa pero el lunes va a pedir a Feijóo en el mismo sillón en el que sentó a Junqueras que apoye el envío de tropas a Ucrania".

"Además, estudia si enviamos efectivos a Groenlandia en el marco de la operación "Resistencia Ártica" que Sánchez podría rebautizar como "Resiliencia Ártica", por eso de personalizar el nombre de la misión y liderar la izquierda europea. Nuestro ministro de Exteriores asegura que ningún Gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo de Venezuela. En realidad, el Nobel de la Paz no tendría que haber sido para María Corina ni para Trump, ni siquiera para Sánchez, sino para su ministro en la sombra: José Luis Rodríguez Zapatero", ha sentenciado Ana Rosa.