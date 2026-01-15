Pedro Jiménez 15 ENE 2026 - 02:57h.

El empresario español ha entrado en directo para responder a las acusaciones del hijo de José Luis Ábalos y menciona posibles acciones legales contra él

Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, en 'El precio de...': "Óscar López y Antonio Hernando quieren derrocar a Pedro Sánchez"

Víctor de Aldama, figura importante en el 'Caso Koldo' y en toda la trama de los hidrocarburos, ha entrado en directo durante el especial de 'El precio de...' que Telecinco ha emitido este miércoles y ha protagonizado un tenso choque con Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos. El empresario español ha comenzado diciendo que, si el invitado (refiréndose al hijo de Ábalos) va a hablar de temas como el 'Delcygate', debería "contar la verdad", puesto que "no tiene ni idea".

Además, el empresario español le ha echado en cara que diga que él ha acusado a Air Europa, cuando en el escrito de defensa que ha presentado no figura eso. Y avisa: "Como a todo el mundo le gusta hablar de mí, a partir de mañana hablaremos de ti. A partir de mañana va a estar imputado". Y es que Víctor de Aldama se ha mostrado más que contundente en sus palabras, metiendo de por medio a su padre José Luis Ábalos: "Explica dónde tiene tu padre el dinero que llevaba con Koldo, que yo le he entregado".

Víctor Ábalos ha estallado por completo, asegurando que Aldama ya había tenido "su minuto de gloria", mientras que el empresario le ha achacado que no tenga educación. "Eres tú el que me ha metido aquí y el que ha dicho que tengo una estructura en Colombia y que cobro mordidas por adjudicaciones en España. Lo tendrás que demostrar", ha dicho un Víctor Ábalos que ha mirado a cámara y ha pronunciado un tajante "me habéis destrozado la vida".

Además, Aldama le ha reprochado que cobre por ir allí y hablar de los demás y el hijo del exministro ha exclamado lo siguiente: "¡Tú no puedes cobrar porque estás imputado!". Los dos han entrado en un tensísimo cruce de acusaciones: "Cobro y cobraré lo que me da la gana", ha dicho Víctor Ábalos, mientras que Aldama le ha dicho que cobra porque "no dice la verdad".

La tensión ha ido cada vez a más, con un Víctor de Aldama pidiéndole al hijo de Ábalos que este confiese dónde están los cuatro millones de euros que le dio al exministro: "Tú lo único que has hecho es joderle la vida".

Más adelante, Santi Acosta le ha preguntado a Víctor de Aldama si estaría dispuesto a acudir al plató de 'El precio de...' en un futuro para tener un cara a cara con Víctor Ábalos, a lo que este se ha mostrado contundente y ha anunciado que, en primer lugar, tomará más pronto que tarde acciones legales y, posteriormente, aceptará ese cara a cara: "Vamos a hacer un escrito a Fiscalía. Este señor se jacta de que no está imputado y, ahora, lo mismo lo está".

Víctor Ábalos ha lanzado su propia reprimenda señalando que tendría que dar él (Víctor de Aldama) la cara por todo el tema de hidrocarburos, un tema del que según Víctor de Aldama, su padre José Luis Ábalos también tiene mucho que hablar: "¿En el que tu padre llamaba a ministerios para que dieran licencias a otras empresas de hidrocarburos?".