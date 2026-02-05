Abogado de Elisa Mouliaá, tras retirar su acusación contra Errejón: "Le dije que no era lo más oportuno"

Abogado de Elisa Mouliaá, tras retirar su acusación contra Errejón: "Un procedimiento judicial no se enciende y se apaga al antojo de los denunciantes"
'La mirada crítica' ha hablado con Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá
Primera reacción de Íñigo Errejón al anuncio de Elisa Mouliaá de retirarse de la acusación por presunta agresión: "Va a seguir hasta el final"
Elisa Mouliaá comunicaba mediante sus redes sociales que retira su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. En su comunicado, la actriz señalaba que lo hace "por salud" y que no se retracta de esa denuncia.
Unas horas después, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con su abogado, Alfredo Arrién, que nos ha explicad el motivo que ha llevado a la denunciante a tomar esta decisión.
Alfredo Arrié, abogado de Elisa Mouliaá: "Recientemente ha tenido que estar en tratamiento por un ataque de ansiedad"
"Estoy supeditado a la decisión de mi clienta. Ha sido en general un procedimiento muy duro y recientemente ha tenido que estar en tratamiento por un ataque de ansiedad. Yo le había recomendado que en el momento procesal que estábamos, prácticamente con Errejón en el banquillo, no era lo más oportuno. Ha sido su decisión y yo como su abogado tengo que apoyarla. El mensaje que quiero evitar que llegue es que un procedimiento judicial no es una maquinaria que se enciende y se apaga al antojo de las personas que denuncian", ha explicado.
Sobre si iba a retirarse de la defensa de Mouliaá, tal y como señalan voces cercanas al entorno de Íñigo Errejón, Arrién ha respondido: "Las conversaciones que yo pueda tener con mi clienta están entre abogado y clienta en estricto secreto y de eso no voy a decir nada".
"Todo explotó a partir de denuncias anónimas. Después vino su dimisión, y enseguida comenzó el relato de que podían ser falsas. YO SALÍ A DAR LA CARA, con nombre y apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres", señalaba en su comunicado publicado en redes Elisa Mouliaá.
"Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: LA VERDAD YA CAMINA SOLA", sentenciaba Mouliaá.