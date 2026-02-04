Miguel Salazar Madrid, 04 FEB 2026 - 16:56h.

Así ha recibido el cofundador de Podemos la decisión de la actriz: "Confía en la justicia"

Elisa Mouliaá retira su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual: "Nadie debería cargar sola con algo así"

Compartir







Íñigo Errejón sigue preconizando su defensa en su acusación por presunta agresión sexual que le interpuso Elisa Mouliaá y que ahora ha decidido retirar como ha anunciado a través de un comunicado. El cofundador de Podemos y exdiputado -que dimitió de sus cargos tras salir a la luz el escándalo en 2024- asegura que "confía en la justicia".

"Dice que esta renuncia de Elisa llega casualmente dos días antes de que Alfredo Arrién, el abogado de la actriz, fuera a renunciar a su defesa, que además tenían denuncias cruzadas", informa en directo el periodista Julio Uzal en 'El tiempo justo'.

PUEDE INTERESARTE Joaquín Prat defiende las relaciones LAT ante los rumores de crisis entre Jota Peleteiro y Ajla Etemovic

En una publicación lanzada en sus redes sociales, la actriz detalla que su 'retirada' no supone en ningún momento un acto de "retractación". Sigue defendiendo su "verdad", pero que decide hacerlo por razones de salud. "He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite", reza el comunciado que ha hecho público este jueves.

"Dice que era una situación insostenible para la actriz"

Íñigo Errejón, según relata en directo el informador, comparte que Mouliaá quería llegar a un acuerdo previo antes de tomar esta decisión. "Dice que era ella quien quería negociar que el retirara la denuncia por calumnias contra ella y él se retiraría, que no es así", cuenta el periodista como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

La actriz aclara que, en caso de que la justicia actuase, lo haría sin su "participación". Denuncia además cómo se ha sentido durante todos estos meses. "Nadie debería cargar sola con algo así", lanza.

Pero Íñigo Errejón seguirá defendiendo su inocencia en las acusaciones recibidas, en un momento en que la Fiscalía había ya pedido el archivo de la causa. "Va a seguir hasta el final y dice además que confía en la justicia y que la Fiscalía ya tenía arrinconada a Elisa [Mouliaá] y que era una situación insostenible para la actriz", traslada en directo Julio Uzal.