Las lluvias amenazan la calidad y el precio del aceite de oliva: "Va a sufrir un nuevo repunte"

El mal tiempo que asola a nuestro país podría ocasionar grandes pérdidas en los campos españoles, que han pasado de la sequía a no poder drenar más agua.

Ahora, la sucesión de borrascas amenaza la producción de aceite de oliva, por lo que el precio del aceite podría dispararse de nuevo. Las fuertes lluvias han anegado muchos campos, provocando que tanto las máquinas como los recolectores manuales tengan dificultad para realizar su trabajo. Además, los fuertes vientos están provocando la caída de las uvas maduras.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Esteban Monblán, gerente de una productora de aceite: "En octubre hablábamos de que podría ser una cosecha complicada por culpa de la sequía y ahora la luvia ha sido muy positiva, pero tiene su contrapunto por la complicación para terminar la campaña".

Esteban Monblán, gerente de una productora de aceite: "Van a verse mermadas tanto la cantidad como la calidad del aceite de oliva"

Además, nos ha advertido de que tanta lluvia afecta tanto a la cantidad de aceite que se podrá producir como a la calidad del llamado oro líquido: "Llevamos 20 días sin poder entrar al campo y también afecta a la calidad porque vamos a tener menos aceite virgen extra. Las dos cosas van a verse mermadas".

Sobre las consecuencias en los precios, nos ha explicado: "Supone pérdidas de renta para el agricultor porque no recoge todo lo que tenía previsto recoger. El aceite ha ido bajando de precio, pero seguramente esta merma en la producción va a suponer un cierto repunte en el precio, pero creemos que no va a llegar a los picos del 2023 y 2024".