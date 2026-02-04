La periodista y activista asegura que recibió propuestas de Marius Borg Høiby, aunque nunca se produjeron encuentros pese a su insistencia

La familia real noruega se ha visto envuelta en un escándalo tras una nueva detención de Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa Mette-Marit. Borg ha sido acusado de hasta 38 delitos y permanece en prisión preventiva hasta el próximo 2 de marzo. Así lo ha determinado un juez tras prestar declaración en una comparecencia donde no se podía grabar la presencia del hijo de la futura reina del país escandinavo.

Cuatro del los cargos de los que se le acusan están relacionados con presuntas violaciones. La periodista y activista Daniela Requena ha reaparecido para dar detalles de cómo fueron sus vínculos con Marius Borg, con quien contactó para saber su reacción a una primera detención que tuvo lugar en agosto de 2024.

Daniela Requena, sobre Marius Borg: "A mí no me faltó el respeto"

En aquél momento se le acusó de diferentes cargos graves vinculados a supuestas agresiones sexuales y tenencia de armas. "Comienzo a hablar con él de una manera profesional. Las conversaciones evolucionan de una manera que no me imaginaba", asegura Requena.

La activista desvela cuál era la mecánica que empleaba el hijo de la futura reina de Noruega. "Su 'modus operandi' era hablar a través de foto bomba donde quizás era una foto de selfie de él, donde escribía un texto para no dejar pruebas", relata en 'El tiempo justo'.

Dice que, en esas imágenes, existía contenido de todo tipo: desde "material subido de todo" hasta "propuestas de viajes de intimidad". Daniela Requena estuvo cerca de dos meses hablando con él "prácticamente a diario". Ahora, tras ver las graves acusaciones que existen en torno a él, no se arrepiente de no haberlo conocido en persona. "Iba con prudencia por todo lo que le rodeaba. Entonces no se había publicado tanto como hasta ahora. A mí no me faltó el respeto", asegura.