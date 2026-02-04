Elisa Mouliaá explica, al borde del llanto, los motivos por los que retira la acusación

Elisa Mouliaá retira su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual: "Nadie debería cargar sola con algo así"

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado este miércoles, 4 de febrero, que retira su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual.

'El tiempo justo' ha conseguido en exclusiva las primeras palabras de Elisa Mouliaá tras retirar la acusación contra Íñigo Errejón. En ellas, sobre todo, responsabiliza al resto de víctimas, de quienes dice que la han dejado sola en este proceso: "No puedo continuar esto sola, son más de diez víctimas y yo ya creo que bastante he hecho dando la cara, pero es que yo ya me quiero retirar. La verdad tiene que continuar sola, la Audiencia Provincial tiene que decidir si continúa o no el procedimiento".

Elisa explica los motivos que la han llevado a retirar la acusación contra Íñigo Errejón: "Yo me retiro, he hecho lo que tenía que hacer. Me retiro porque yo ya no puedo más, no puedo continuar con esto sola, son muchas, no han querido dar el paso. Es una decisión que ellos no entienden, muy íntima y alude a mi salud mental, a proteger mi vida y que yo ya he hecho lo que tenía que hacer, que es decir la verdad".

Elisa Mouliaá: "Yo lo siento, pero no voy a seguir esto sola"

Además, añade visiblemente emocionada: "Ha llegado un punto en que ya he aguantado mucho y, sobre todo, seguir enterándome de casos y de víctimas, y de que no quieren dar el paso y sentirme sola. Pero yo no puedo con esto sola, si no quieren dar el paso, que además se puede dar de forma anónima, como ya se ha visto en lo de Julio Iglesias. Yo lo siento, pero no voy a seguir esto sola".

Por último, concluye: "La retirada de mi denuncia no es que yo me retracte, es un límite por mi salud mental y porque yo ya he hecho lo que tenía que hacer".