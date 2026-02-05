Leire Díez ha roto su silencio en exclusiva en 'El Programa de Ana Rosa'

Exclusiva | Las conversaciones que prueban que Leire Díez y Santos Cerdán se conocen desde hace mucho tiempo

Poco después de que Santos Cerdán asegurase en sede judicial que casi no habían tenido contacto y que se enteró de quién era Leire Díez casi por casualidad. 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en exclusiva con la llamada 'fontanera del PSOE', que tras ser detenida nos ha contado su versión sobre su verdadera relación con el expolítico.

La exmilitante del PSOE ha respondido a la primera pregunta de Ana Rosa Quintana, asegurando que solamente ha visto dos veces a Santos Cerdán: "Ya lo dije aquí y lo mantengo. Cada uno tiene que ser responsable de sus palabras y yo lo mantengo". Sobre si en el año 2021 tuvieron una cena, ha respondido: "No lo recuerdo. Jamás he tenido vinculación orgánica con el PSOE y con quien estaba en la cena era la que considero una persona más cercana a mí. No recuerdo esa cena".

Leire ha admitido que le llamó al salir de la cárcel: "Yo no sé con quién hablé cuando salí del calabozo. Durante los días siguientes de salir del calabozo estuve en shock y lo que hice fue encerrarme con mi familia en casa. Creo que lo que recibí de él fue un mensaje de ánimo".

Una vez más, ha negado haber estado contratada por Ferraz: "Yo era una ciudadana anónima. Jamás he estado contratada por ellos".

Sobre los rumores que aseguran que Leire Díez ha estado refugiada en la casa del un alto cargo del PSOE, ha respondido: "No he salido de mi casa. Puedo dormir donde me de la gana, pero no ha sucedido en la vida".

Durante la entrevista, Leire ha terminando admitiendo al menos seis contactos con Santos Cerdán, aunque ha continuado defendiendo su versión: "No se puede fabricar relaciones que no han existido. Una relación normal de partido no es esta. Puedo entender que existan periodistas y medios que intenten incluso tumbar al Partido Socialista, pero yo no quiero estar en esta guerra porque no formo parte de ella. Yo nunca he tenido responsabilidad sobre el partido".

Leire Díez: "Soy víctima de un montaje y fuego amigo"

Cuando empezó todo esto yo dije que esto sonaba a fabricación como ya había pasado en otros tiempo. Soy víctima de un montaje, donde hay implicada gente que forma parte del fuego amigo". Aunque ha descartado a Fernando Grande-Marlaska, ha admitido que no podría "la mano en el fuego por nadie".

"Yo no sé si hay cloaca en el PSOE o no, solamente sé que yo no formo parte de esa cloaca", ha querido subrayar Leire Díez durante su entrevista con Ana Rosa Quintana y los colaboradores del programa.