Ana Rosa Quintana: "El Gobierno cometió el error de tomar por tontos a 10 millones de pensionistas"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa: "Los que llamaban a no politizar el dolor tras el accidente de Adamuz politizaron ayer la dana"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión se ha centrado en la subida de las pensiones del Gobierno y en la última comparecencia de Óscar Puente.

"Buenos días. El Gobierno ha liberado a los rehenes. Ha soltado a los 10 millones de jubilados que permanecían encerrados en un decreto ómbibus que ponía en pausa la revalorización de sus pensiones. Sánchez ha ido al desguace y el decreto popurrí lo ha troceado en dos, aunque ningún ministro ha sabido explicar por qué hace unos días no se podía hacer y ahora sí. La explicación es sencilla: hay elecciones autonómicas y el ala oeste de Moncloa necesita un villlano, con permiso de Elon Musk. Sánchez se grabó en Tik Tok un mensaje culpando al PP de no apoyar la revalorización antes de que se votase el decreto. Eso sí que es utilizar el "salvaje oeste" de las redes sociales, ahora que el presidente anuncia desde Dubái que quiere rastrear la "huella del odio y la polarización", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "El ministro más reprobado de la democracia, Óscar Puente, se ha buscado otra excusa al caos ferroviario"

La presentadora ha continuado: "El Gobierno cometió el error de tomar por tontos a 10 millones de pensionistas. Otro que nos toma por tontos es el pistolero que mejor se maneja en el salvaje oeste de Tuiter. El ministro más reprobado de la democracia, Óscar Puente, se ha buscado otra excusa al caos ferroviario: El cambio climático. La nueva justificación es que los trenes funcionan perfectamente… siempre que el planeta colabore. Las vías no se dilatan por falta de inversión, sino por exceso de grados. Las catenarias no fallan por desgaste, sino por el granizo".

"Lo admirable del argumento es su versatilidad. Sirve para el verano, para el invierno y para cualquier estación. Antes los ministros daban explicaciones técnicas; ahora basta con mirar al cielo. En España ya no hay retrasos ferroviarios: hay fenómenos meteorológicos. El caos no responde a fallos de gestión, mantenimiento o planificación, sino a algo tan incontrolable como la borrasca Leonardo. Los pasajeros se han convertido en náufragos que deambulan. La movilidad se ha convertido en un lujo. Basta ya. Nunca pasa nada. Nunca dimite nadie en un ministerio que estuvo gestionado por corruptos y administrado por enchufadas. Nos tienen anestesiados con sus excusas. Antes eran los sabotajes y ahora la lluvia. Culpar al clima es una forma de gobernar sin autocrítica y sin asumir responsabilidades. Puente pide disculpas a los pasajeros catalanes, pero ni menciona a los usuarios andaluces que han sufrido la mayor desgracia en décadas. Y dice el presidente que este Gobierno nos renta. Si la culpa es del cambio climático que pongan de ministro a un meteorólogo", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.