Última hora de la borrasca Leonardo | Desalojarán a 200 vecinos de zonas inundables en Benaoján, Málaga

Andalucía destrozada: otro día más el agua avanza sin control y el temporal golpea cada vez con más fuerza. Ya hay más de 7.000 desalojados en Andalucía. Además, miles de animales se encuentran atrapados por el temporal. La lluvia solo deja destrozos y con la borrasca Martha en camino, que azotará las zonas más castigadas.

'El tiempo justo' se ha trasladado hasta Ubrique, en Cádiz, donde llevan desde el jueves pasado drenando agua de un arroyo subterráneo que sale cada vez que llueve. Los vecinos han tenido que construir un dique de contención improvisado.

El programa ha podido hablar con José y Ezequiel, dos de los vecinos que han construido el dique de contención para canalizar el arroyo. Pero esta mañana han tenido que volver porque se ha derrumbado: “Esta mañana tuvimos que venir de nuevo, pero también vino la excavadora a hacerlo bien”.

Vecinos de Ubrique: "Lo que ves ahora, un pantano, antes era un solar con escombros, y hemos roto entre los vecinos un muro para que vaya para canalizar el agua"

José explica el problema del arroyo subterráneo: “Es un arroyo subterráneo que viene por debajo de las viviendas desde hace muchos años. Lo que pasa es que canalizaron el arroyo para las aguas sucias y pusieron por dentro unas tuberías en cada lado. Y si el caudal, por ejemplo, era de cinco metros de ancho y ahora son dos metros y medio, pues entonces el agua revoca para atrás”.

Ezequiel explica que ayer le dio un ataque de ansiedad: “Ayer me dio un ataque de ansiedad, no podía más, me tiré al suelo, me dolía el pecho. De tantas horas estar ahí achicando agua. La ambulancia no venía y ya vino mi tía para llevarme al consultorio. Me dieron una pastilla y me pincharon”.

Además, comentan que tuvieron que romper un muro para ayudar a canalizar el agua y que no se fuera por las calles de Ubrique: “Lo que ves ahora, un pantano, antes era un solar con escombros, y hemos roto entre los vecinos un muro para que vaya para canalizar el agua”.