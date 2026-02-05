Ana Carrillo 05 FEB 2026 - 19:54h.

Marta López y Daniela Requena han tenido un rifirrafe en plató al hablar de los amantes de la periodista

Tras haber contado la tarde anterior que se había mandado "fotos bomba" con Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, Daniela Requena ha acudido al plató de 'El tiempo justo' para contar que ha tenido amantes muy famosos, entre los que se cuentan futbolistas, empresarios y políticos. La exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso' no ha querido dar nombres, pero Marta López ha confesado que ella conoce los nombres de los futbolistas del Barcelona y de tenistas conocidos con los que ha estado la invitada: "En mi vida diré los nombres, porque además tienen pareja".

"Ella es muy intensa, ella escribe a todo el mundo", ha añadido Marta López. Ese comentario no le ha gustado nada a Daniela Requena, que ha replicado: "¿Perdón? Igual al próximo al que le escribo es a tu marido". Así ha sido cómo ha dado comienzo un rifirrafe entre ellas porque Marta no se ha quedado callada y ha seguido la conversación diciendo: "Te reto, te doy ahora mismo su teléfono para que no le tengas que escribir por Instagram".

Ha sido entonces cuando la periodista ha explicado que la colaboradora ya le había hablado fuera de cámaras del tema de los futbolistas "con retintín". "¿Tienes algún problema personal conmigo? ¿Alguno de los hombres con los que me he acostado te ha gustado a ti y tú no has podido alcanzarlo?", le ha preguntado Daniela a Marta, que ha replicado rápidamente entre risas: "Sí, el jinete".

Daniela no ha entrado a la broma y ha añadido que siente que desde que ha llegado a la sala en la que ha esperado para entrar a plató Marta López no ha parado de preguntarle por el tema de los futbolistas. "¡Ella también ha sido como yo, que se ha acostado con casi todo el mundo!", ha dicho la periodista, a la que ha frenado la colaboradora: "No, ¿eh? Una cosa es la broma y otra cosa es esto, así que si tú quieres jugar a eso, jugamos, pero yo no".